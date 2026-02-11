€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:25 11 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj galaxie Sursă foto: Freepik AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Săgetătorului, iar Saturn se pregătește să iasă din Pești. Este una dintre acele perioade în care astrele ne îndeamnă la un mix echilibrat între optimism și pragmatism.

Horoscop 11 februarie 2026 Berbec

Nivelul tău de energie nu va fi cel dorit. În aceste condiții, astrologul îți recomandă să nu neglijezi odihna, să eviți cât poți evenimentele sau oamenii stresanți.

Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 11 februarie 2026 Taur

Astăzi contează mai mult imaginea pe care o ai la locul de muncă, nu neapărat modul în care rezolvi unele proiecte. Deci fii mai atent la atitudinea afișată!

Horoscop 11 februarie 2026 Gemeni

Se anunță schimbări pe plan profesional. Însă, dacă nu ești implicat în mod direct în acestea, astrologul îți recomandă să nu forțezi lucrurile.

Horoscop 11 februarie 2026 Rac

Ești foarte predispus la a crede că tot ce zboară se mănâncă. Încearcă să fii mai sceptic sau să ceri opiniile persoanelor pe care te poți baza.

Horoscop 11 februarie 2026 Leu

Contrar așteptărilor, să știi că vei avea mai mult de câștigat dacă vei face un pas în spate. Și vei alege o atitudine mult mai pasivă.

Horoscop 11 februarie 2026 Fecioară

Nu mergeți pe principiul că oamenii se vor baza doar pe faptele și acțiunile voastre. Comunicarea este elementul esențial. Este un efort suplimentar, dar necesar.

Horoscop 11 februarie 2026 Balanță

O parte din voi este foarte dornică de distracție și relaxare. Iar cealaltă parte este foarte conștiincioasă, mai ales pe plan profesional. Trebuie să le împăcați pe ambele.

Horoscop 11 februarie 2026 Scorpion

Este ziua potrivită pentru a vâ gândi la valoarea personală. Și să abordați totul precum o tranzacție. În care negociați timpul, energia și disponibilitatea.

Horoscop 11 februarie 2026 Săgetător

Luna îți tranzitează semnul și s-ar putea să te facă mai influențabil. De aceea, trebuie să fii atent la ce tip de persoane lași în jurul tău sau să decidă pentru tine.

Horoscop 11 februarie 2026 Capricorn

Astrologul vă recomandă să verificați și să analizați orice informație pe care o veți da mai departe. Asigurați-vă că mai multe surse confirmă ce știți.

Horoscop 11 februarie 2026 Vărsător

Nu promiteți marea cu sarea pe plan financiar. Și încercați să deveniți mai cumpătați. De altfel, astrologul declară că nu strică să abordați zgârcenia.

Horoscop 11 februarie 2026 Pești

Nu contează ce cred sau zic alții despre tine. Ci mai degrabă ce consideri tu că reprezinți. Deci reflectoarele trebuie puse pe propria persoană.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 11 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 17 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 29 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 32 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 51 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 57 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 31 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 40 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close