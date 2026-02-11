Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Luna tranzitează semnul Săgetătorului, iar Saturn se pregătește să iasă din Pești. Este una dintre acele perioade în care astrele ne îndeamnă la un mix echilibrat între optimism și pragmatism.

Horoscop 11 februarie 2026 Berbec

Nivelul tău de energie nu va fi cel dorit. În aceste condiții, astrologul îți recomandă să nu neglijezi odihna, să eviți cât poți evenimentele sau oamenii stresanți.

Horoscop 11 februarie 2026 Taur

Astăzi contează mai mult imaginea pe care o ai la locul de muncă, nu neapărat modul în care rezolvi unele proiecte. Deci fii mai atent la atitudinea afișată!

Horoscop 11 februarie 2026 Gemeni

Se anunță schimbări pe plan profesional. Însă, dacă nu ești implicat în mod direct în acestea, astrologul îți recomandă să nu forțezi lucrurile.

Horoscop 11 februarie 2026 Rac

Ești foarte predispus la a crede că tot ce zboară se mănâncă. Încearcă să fii mai sceptic sau să ceri opiniile persoanelor pe care te poți baza.

Horoscop 11 februarie 2026 Leu

Contrar așteptărilor, să știi că vei avea mai mult de câștigat dacă vei face un pas în spate. Și vei alege o atitudine mult mai pasivă.

Horoscop 11 februarie 2026 Fecioară

Nu mergeți pe principiul că oamenii se vor baza doar pe faptele și acțiunile voastre. Comunicarea este elementul esențial. Este un efort suplimentar, dar necesar.

Horoscop 11 februarie 2026 Balanță

O parte din voi este foarte dornică de distracție și relaxare. Iar cealaltă parte este foarte conștiincioasă, mai ales pe plan profesional. Trebuie să le împăcați pe ambele.

Horoscop 11 februarie 2026 Scorpion

Este ziua potrivită pentru a vâ gândi la valoarea personală. Și să abordați totul precum o tranzacție. În care negociați timpul, energia și disponibilitatea.

Horoscop 11 februarie 2026 Săgetător

Luna îți tranzitează semnul și s-ar putea să te facă mai influențabil. De aceea, trebuie să fii atent la ce tip de persoane lași în jurul tău sau să decidă pentru tine.

Horoscop 11 februarie 2026 Capricorn

Astrologul vă recomandă să verificați și să analizați orice informație pe care o veți da mai departe. Asigurați-vă că mai multe surse confirmă ce știți.

Horoscop 11 februarie 2026 Vărsător

Nu promiteți marea cu sarea pe plan financiar. Și încercați să deveniți mai cumpătați. De altfel, astrologul declară că nu strică să abordați zgârcenia.

Horoscop 11 februarie 2026 Pești

Nu contează ce cred sau zic alții despre tine. Ci mai degrabă ce consideri tu că reprezinți. Deci reflectoarele trebuie puse pe propria persoană.