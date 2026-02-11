Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna tranzitează semnul Săgetătorului, iar Saturn se pregătește să iasă din Pești. Este una dintre acele perioade în care astrele ne îndeamnă la un mix echilibrat între optimism și pragmatism.
Nivelul tău de energie nu va fi cel dorit. În aceste condiții, astrologul îți recomandă să nu neglijezi odihna, să eviți cât poți evenimentele sau oamenii stresanți.
Citește și Previziuni astrale a doua jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Astăzi contează mai mult imaginea pe care o ai la locul de muncă, nu neapărat modul în care rezolvi unele proiecte. Deci fii mai atent la atitudinea afișată!
Se anunță schimbări pe plan profesional. Însă, dacă nu ești implicat în mod direct în acestea, astrologul îți recomandă să nu forțezi lucrurile.
Ești foarte predispus la a crede că tot ce zboară se mănâncă. Încearcă să fii mai sceptic sau să ceri opiniile persoanelor pe care te poți baza.
Contrar așteptărilor, să știi că vei avea mai mult de câștigat dacă vei face un pas în spate. Și vei alege o atitudine mult mai pasivă.
Nu mergeți pe principiul că oamenii se vor baza doar pe faptele și acțiunile voastre. Comunicarea este elementul esențial. Este un efort suplimentar, dar necesar.
O parte din voi este foarte dornică de distracție și relaxare. Iar cealaltă parte este foarte conștiincioasă, mai ales pe plan profesional. Trebuie să le împăcați pe ambele.
Este ziua potrivită pentru a vâ gândi la valoarea personală. Și să abordați totul precum o tranzacție. În care negociați timpul, energia și disponibilitatea.
Luna îți tranzitează semnul și s-ar putea să te facă mai influențabil. De aceea, trebuie să fii atent la ce tip de persoane lași în jurul tău sau să decidă pentru tine.
Astrologul vă recomandă să verificați și să analizați orice informație pe care o veți da mai departe. Asigurați-vă că mai multe surse confirmă ce știți.
Nu promiteți marea cu sarea pe plan financiar. Și încercați să deveniți mai cumpătați. De altfel, astrologul declară că nu strică să abordați zgârcenia.
Nu contează ce cred sau zic alții despre tine. Ci mai degrabă ce consideri tu că reprezinți. Deci reflectoarele trebuie puse pe propria persoană.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci