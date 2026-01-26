€ 5.0960
Horoscop: Neptun în Berbec, până în 2039. Cele mai afectate patru zodii. "Te rupi în bucăți" VIDEO
Data actualizării: 11:50 26 Ian 2026 | Data publicării: 10:42 26 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop: Neptun în Berbec, până în 2039. Cele mai afectate patru zodii. ”Te rupi în bucăți” VIDEO
Autor: Irina Constantin

horoscop neptun in berbec foto Freepik/ Influența lui Neptun în Berbec

Intrarea lui Neptun în Berbec este un eveniment astrologic pe termen lung. Cum ne va schimba asta și ce înseamnă pentru zodii? Află de la astrologul Daniela Simulescu.

”Suntem în plin stellium de Vărsător, o configurație astrologică rară: Soarele, Mercur, Venus, Marte și Pluto sunt în Vărsător. Stelliumul este acea configurație rară când mai multe planete - și nu numai- sunt într-un semn. Când avem un stellium cu o planetă atât de puternică precum Pluto, aceasta, pe cât de mică și de îndepărtată, influențează toate celelalte patru planete. Pluto este totul sau nimic, aduce transformări radicale, forțează, grăbește, ajunge în esența lucrurilor, aduce metamorfoze” spune astrologul DCNews, Daniela Simulescu, în contextul horoscopului săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie. 

”Cu Neptun nu te joci”

Astăzi, 26 ianuarie, însă, începe un eveniment foarte important, astrologic: Neptun intră în semnul Berbecului, unde va rămâne până în 2039. ”Este o planetă transgenerațională, cu Nepun nu te joci” spune astrologul. Daniela Simulescu atrage atenția că, în astrologie, Neptun vorbește despre: 

  • dizolvare
  • haos 
  • disipare
  • ceață
  • simbolism

Concluzia astrologului? ”Te rupi în bucăți”. 

În ceea ce privește Berbecul, cât va sta Neptun în această zodie, până în 2039, lumea se va schimba major, spune Daniela Simulescu. 

Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, zodiile influențate major de Neptun în Berbec

Tranzitul lui Neptun în Berbec, la nivel personal, ”ne poate aduce idealuri”, spune astrologul, care pot să nu fie cele mai clare, cele mai concrete, dar luptăm pentru ele. ”Cei cu marcaj cardinal - Berbec, Rac, Balanță și Capricorn - își vor dizolva multe capitole” anunță Daniela Simulescu. 

neptun in berbec
horoscop
daniela simulescu
zodii
zodia
