DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 8 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:50 08 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 8 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

Cerc zodiacal silueta feminina Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Venus, intrată recent în semnul Berbecului, se află în conjuncție cu Saturn și Neptun. Aspecte potrivite pentru ziua de 8 martie. Pentru că Venus reprezintă feminitatea, Neptun inspirația, iar Saturn pragmatismul. O zi potrivită pentru a ne valoriza și pentru a aborda chestiunile amoroase într-o notă echilibrată. Valabil pentru toți. 

Horoscop 8 martie 2026 Berbec

Vei încerca, de fiecare dată, să îmbini utilul cu plăcutul. Unele planuri se pot schimba din mers, deci trebuie să rămâi flexibil.

Horoscop 8 martie 2026 Taur

Vei simți că nu prea ai multă putere în unele situații. De altfel, este recomandabil să nu forțezi nimic și să nu încerci să salvezi pe nimeni.

Citește și Horoscopul primăverii 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Horoscop 8 martie 2026 Gemeni

Te simți foarte bine în prezența prietenilor. Este o zi potrivită pentru socializare, organizarea și participarea la evenimente, discuții plăcute.

Horoscop 8 martie 2026 Rac

Astrele îți recomandă să nu spui nu la invitațiile celor dragi! S-ar putea să îți priască de minune plimbările și interacțiunile cu oameni noi sau deja cunoscuți.

Horoscop 8 martie 2026 Leu

Vei fi destul de influențabil, mai ales din punct de vedere financiar. Și poate că vei fi mai generos decât ți-ai fi propus pentru astăzi.

Horoscop 8 martie 2026 Fecioară

Vei fi foarte atent la comunicarea nonverbală a celor din jur. Gesturile lor îți transmit informații prețioase. Nu te teme să ceri ajutorul!

Horoscop 8 martie 2026 Balanță

Atenția ta va fi direcționată către atmosfera din sânul cuplului sau către relația cu familia. Ai nevoie de liniște, armonie și echilibru.

Horoscop 8 martie 2026 Scorpion

Tendința ta principală va fi aceea de a fi harnic. Fie că ai o zi liberă, fie că mergi la serviciu. În plus, oamenii dragi îți vor cere sfaturile.

Horoscop 8 martie 2026 Săgetător

Este o zi potrivită pentru activități cu copiii. Sau pentru gesturi romantice. Dacă vezi jumătatea plină a paharului, vei observa numeroase oportunități.

Horoscop 8 martie 2026 Capricorn

Ce mică este lumea! S-ar putea să reiei legătura cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de mult timp. Pot apărea probleme cu tehnologia.

Horoscop 8 martie 2026 Vărsător

Talentul tău oratoric te va ajuta să fii convingător, să obții ce îți dorești de la apropiați. În continuare, trebuie sâ fii atent la cum gestionezi bugetul.

Horoscop 8 martie 2026 Pești

O zi bună pentru răsfăț! Și chiar vei fi destul de pragmatic. Adică vei căuta oferta cea mai bună. Astrele îți recomandă să fii mai comunicativ.

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
Comentarii

