De 8 Martie, un text dedicat mamelor pentru care nu există cuvânt în dicționar

Există mame care astăzi nu mai aud din gura copiilor „La mulți ani, mami!” pentru că nu mai sunt. Dacă îți moare soțul, ești văduvă. Dacă îți moare copilul, ce ești? Nu există cuvânt în dicționar pentru mamele cărora le mor copiii.

Astăzi, de 8 Martie, ne gândim și la aceste mame care nu mai aud - din gura celor mai importante ființe - „La mulți ani, mama! Te iubesc, mama!”

Și astăzi, gândurile noastre se îndreaptă spre Emilia Mitu, mama colegei noastre, Rodi, colegă pe care am pierdut-o acum trei ani. Și pentru că știm cât de mult își iubea mama, o femeie care a trăit doar ca să o crească, ne-am gândit să scriem câteva rânduri. Și nu noi, ci indirect Rodi. Acest articol este dedicat tuturor mamelor care doar își simt copiii astăzi, nu îi și văd.

Rândurile acestea sunt scrise de Rodi, în alți ani de 8 Martie, pe vremea când putea să-i spună fizic „La mulți ani, mamă!”:

Mama, o sferă uriașă de lumină și frumusețe! Îți mulțumesc că eşti lângă mine. La mulți ani, cu toată iubirea! Cu bucurie şi inspirație, cu oameni care să-ți simtă bunătatea!

Mama m-a iubit de la început din toată inima. Nu mi-au lipsit niciodată îmbrățișările, încurajările, cadourile de Crăciun, zâmbetele. Nu mi-a lipsit niciodată iubirea de mamă.



Mama m-a învățat să citesc. De la ea am și optimismul. Mama pune dragoste lângă dragoste în cel mai real, simplu, luminos, și autentic mod. E o femeie soare, o femeie minune. Pentru ea, munții, oricât ar fi de înalți, nu sunt niciodată greu de străbătut.



Mama e acel om care te ajută imediat, chiar dacă nu te cunoaște. Împarte tot porumbul fiert copiilor de la geam, îmi iubește cățelul, îmi înțelege și pansează frica aia mare. Mama m-a învățat că respectul e condiție esențială. M-a învățat să am empatie, grijă și înțelegere față de oameni. Mama mi-a dat libertatea de a fi ceea ce sunt.

Femeia din fotografie este mama mea. Mi-a dat viaţă nu o dată, ci în fiecare zi. Da, are această super-putere. Şi mai are un infinit de buzunare cu care ia durerea din vârful degetelor, buzunare cu soarele care intră și iese din nori, buzunare cu iubire, liniște, siguranţă, speranţă, curaj, fericire, miere și chei.

M-a învățat să nu aștept să facă alții binele, să-l fac eu, mai ales când nu-l vede nimeni. M-a învățat că poți să schimbi povestea vieții tale în orice moment, e suficient să vrei. M-a învățat să trec peste fiecare obstacol așa cum ai vărsa o găleată cu apă pe asfaltul încins. Pune dragoste lângă dragoste în cel mai simplu și autentic mod. La mulţi ani! Te iubesc în orice moment! La mulți ani, mama! Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc! Te iubesc!

La mulți ani tuturor mamelor din lume care astăzi nu mai aud din gura copiilor „La mulți ani de 8 Martie!”

