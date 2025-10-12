€ 5.0927
Data publicării: 22:50 12 Oct 2025

Motivul pentru care o angajată Google a demisionat. A renunțat la salariul de 300.000 de euro pe an
Autor: Ioana Dinu

În ziua de astăzi, mulți nu mai vor să muncească.

Pentru mulți, a lucra pentru o companie precum Google este un vis. Gigantul tehnologic mondial are peste 100.000 de angajați.

Sediile sale sunt dotate cu tot felul de facilități menite să facă munca de birou cât mai plăcută și să înlăture stigmatul conform căruia ar fi plictisitoare.

Cu toate acestea, există persoane care aleg să renunțe la toate acestea, în ciuda mediului de lucru excelent sau a salariilor uriașe.

Este și cazul Florencei Poirel, care a decis să renunțe la jobul ei de la Google. Femeia câștiga peste 330.000 de euro pe an. N-a fost un motiv suficient să-și continue treaba. A hotărât să lase totul în urmă pentru a se bucura de viață și a petrece mai mult timp de calitate alături de familie și prieteni.

Motivul pentru care Florence Poirel a renunțat să mai lucreze pentru Google

 

Florence Poirel, în vârstă de 37 de ani, a ajuns la concluzia că trebuia să-și părăsească locul de muncă de la Google. Motivul nu a avut legătură cu nefericirea, așa cum a explicat pentru CNBC, ci cu faptul că „și-a dat seama că cel mai important lucru este să petreci timp de calitate alături de cei dragi”.

Florence Poirel, care la acea vreme își cunoscuse partenerul, și el angajat la Google, cu 17 ani mai în vârstă decât ea, a spus că a luat decizia pentru că „îmi doream să mă pot bucura de viață cu el și nu să aștept până la pensie pentru asta”.

Femeia a recunoscut că a trăit un moment de cotitură, în care nu voia ca pensionarea să vină prea târziu pentru a se mai putea bucura de viață împreună cu partenerul ei.

Nu era o situație nouă pentru Florence, deoarece mai renunțase și în trecut la alte locuri de muncă. După 10 ani petrecuți la Dublin lucrând pentru Google, femeia a decis din nou să facă pasul și să demisioneze, de data aceasta alături de soțul ei.

După ce a renunțat la Google, Florence Poirel și-a construit o nouă viață la Zürich.

 „Am crezut că o să mă plictisesc”, a recunoscut ea într-un interviu acordat postului menționat anterior.

Femeia se concentrează acum pe consilierea altor femei, ajutându-le să-și regăsească echilibrul între viață și carieră.

Viața e prea frumoasă ca să o irosești muncind”, a spus Florence. E a zis că nu regretă nicio clipă decizia de a părăsi compania.

Dumneavoastră ați renunța la muncă?

