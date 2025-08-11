Nu caloriile, ci acest număr ascuns din alimente îți schimbă sănătatea. Și puțini știu de el

Nutriționiștii dau verdictul: Uită de calorii, urmărește acest indicator surprinzător!

Alegerea alimentelor în funcție de indicele glicemic (IG) poate avea un impact mai mare asupra sănătății decât simpla numărare a caloriilor. Alimentele cu IG scăzut eliberează energia lent, menținând nivelul glicemiei stabil. De asemenea, evităm fluctuațiile bruște care duc la poftă de dulce și oboseală.

Un exemplu remarcabil vine din lumea vegetală: O legumă comună, accesibilă și dulce în mod natural, dar cu un indice glicemic surprinzător de mic atunci când este consumată crudă. Este plină de antioxidanți, vitamine esențiale și fibre, sprijină sănătatea inimii, a ochilor și a pielii. În plus, conține compuși care reduc stresul oxidativ și întăresc imunitatea, totul fără a încărca excesiv dieta cu calorii.

Nutriționiștii o recomandă în curele de slăbire, în menținerea energiei constante pe parcursul zilei și chiar în alimentația copiilor, datorită gustului plăcut.

În funcție de cantitatea de carbohidrați și de tipul acestora (cu asimilare lentă sau rapidă), valorile indicelui glicemic al alimentele variază astfel:

IG ridicat = 70-100



IG mediu = 50-70



IG scăzut = sub 50

Alimentele bogate în zahăr și făină albă (dulciurile, produsele de patiserie), pâinea albă, cartofii (prăjiți, fierți, copți fără coajă), orezul alb fac parte din categoria celor cu indice glicemic ridicat. IG mediu au pastele integrale (fierte al dente), bananele, porumbul dulce, ananasul, strugurii, smochinele, stafidele. Lista alimentelor cu indice glicemic scăzut este foarte generoasă și include majoritatea legumelor și fructelor crude, leguminoase, cereale integrale 100%, arahide, alune de pădure. De regulă, alimentele naturale, integrale, neprelucrate au un indice glicemic scăzut.

Iată care este leguma care te ajută să slăbești rapid și sănătos:

