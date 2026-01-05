€ 5.0905
Veste devastatoare pentru Jesy Nelson, fosta membră a trupei Little Mix, despre gemenele sale
Data actualizării: 12:46 05 Ian 2026 | Data publicării: 12:40 05 Ian 2026

Veste devastatoare pentru Jesy Nelson, fosta membră a trupei Little Mix, despre gemenele sale
Autor: Alexandra Curtache

Jesy Nelson, Zion Foster și gemenele sale Foto: Instagram Jesy Nelson
 

Fosta vedetă a trupei Little Mix, Jesy Nelson, a dezvăluit că fiicele sale gemene au fost diagnosticate cu o boală genetică rară, ceea ce înseamnă că „probabil nu vor putea merge niciodată”.

Cântăreața a născut prematur, în luna mai a anului trecut, pe Ocean Jade și Story Monroe Nelson-Foster, împreună cu muzicianul Zion Foster.

Duminică, Nelson a declarat într-un videoclip postat pe Instagram că gemenele suferă de atrofie musculară spinală (SMA), pe care a descris-o ca fiind „cea mai gravă boală musculară”.

„Aceasta afectează fiecare mușchi din corp, de la picioare și brațe până la respirație și înghițire”, a spus ea.

Andreea Marin, reacție despre despărțire: Asta m-a dărâmat. Sănătatea mi-a răspuns pe măsura poverilor de pe inimă

În videoclip, ea a explicat că fiicele sale nu mișcau picioarele așa cum ar fi trebuit și aveau dificultăți în a se hrăni corespunzător.

„După trei, patru luni extrem de dificile și nenumărate programări la doctor, fetele au fost diagnosticate cu o boală musculară gravă numită SMA tip 1”, a spus ea.

„În esență, această boală ucide treptat mușchii corpului și, dacă nu este tratată la timp, speranța de viață a copilului nu va depăși vârsta de doi ani.  Din fericire, fetele au primit tratament, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare, deoarece fără el ar fi murit, dar a fost nevoie de nenumărate vizite la spital. Practic, simt că spitalul a devenit a doua mea casă. Simt că a trebuit să devin asistentă medicală în cele două săptămâni de la diagnosticarea lor”, a spus ea.

Care sunt simptomele atrofiei musculare spinale?

Deși există medicamente care pot ajuta la ameliorarea simptomelor SMA, în prezent nu există un tratament curativ, iar fiind o boală progresivă, este probabil ca aceasta să se agraveze în timp.

Simptomele includ:

  • slăbiciune musculară, cum ar fi brațe flasce sau slabe
  • probleme la nivelul picioarelor și mișcărilor, cum ar fi dificultăți în a sta în șezut, a se târî sau a merge
  • probleme de respirație sau înghițire
  • spasme sau tremurături musculare
  • probleme la nivelul oaselor și articulațiilor
  • piept în formă de clopot
  • lipsa reflexelor

jesy nelson
little mix
gemene
