Veste devastatoare pentru Jesy Nelson, fosta membră a trupei Little Mix, despre gemenele sale

Cântăreața a născut prematur, în luna mai a anului trecut, pe Ocean Jade și Story Monroe Nelson-Foster, împreună cu muzicianul Zion Foster.

Duminică, Nelson a declarat într-un videoclip postat pe Instagram că gemenele suferă de atrofie musculară spinală (SMA), pe care a descris-o ca fiind „cea mai gravă boală musculară”.

„Aceasta afectează fiecare mușchi din corp, de la picioare și brațe până la respirație și înghițire”, a spus ea.

În videoclip, ea a explicat că fiicele sale nu mișcau picioarele așa cum ar fi trebuit și aveau dificultăți în a se hrăni corespunzător.

„După trei, patru luni extrem de dificile și nenumărate programări la doctor, fetele au fost diagnosticate cu o boală musculară gravă numită SMA tip 1”, a spus ea.

„În esență, această boală ucide treptat mușchii corpului și, dacă nu este tratată la timp, speranța de viață a copilului nu va depăși vârsta de doi ani. Din fericire, fetele au primit tratament, lucru pentru care sunt foarte recunoscătoare, deoarece fără el ar fi murit, dar a fost nevoie de nenumărate vizite la spital. Practic, simt că spitalul a devenit a doua mea casă. Simt că a trebuit să devin asistentă medicală în cele două săptămâni de la diagnosticarea lor”, a spus ea.

Care sunt simptomele atrofiei musculare spinale?

Deși există medicamente care pot ajuta la ameliorarea simptomelor SMA, în prezent nu există un tratament curativ, iar fiind o boală progresivă, este probabil ca aceasta să se agraveze în timp.

Simptomele includ: