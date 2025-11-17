€ 5.0844
|
$ 4.3825
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0844
|
$ 4.3825
 
DCNews Stiri Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Data actualizării: 20:29 17 Noi 2025 | Data publicării: 20:29 17 Noi 2025

Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Autor: Alexandra Curtache

lumanare Foto: Pexels
 

Lumea spectacolului german și internațional plânge moartea legendarelor gemene Kessler, Alice și Ellen, care au ales să plece dintre noi excat așa cum au și venit, împreună.

Potrivit ziarului BILD, surorile, în vârstă de 89 de ani, au murit în Grünwald, lângă München, într-un mod care reflectă legătura lor indestructibilă.

„Nu voiam să trăim separate de viață”, ar fi spus gemenele potrivit declarațiilor recente pentru presă.

Inseparabile în viață și în moarte

Alice și Ellen Kessler s-au născut pe 20 august 1936, în Nerchau, Saxonia, și au devenit rapid figuri emblematice ale divertismentului internațional. Cariera lor a cuprins canto, dans și actorie, iar aparițiile în emisiuni precum Perry Como Show și Rolf Harris Show le-au adus faima globală.

Legătura dintre ele a fost mereu una de excepție. În aprilie 2024, gemenele au declarat pentru BILD că își doresc să fie îngropate într-o singură urnă, împreună cu cenușa mamei lor, Elsa, decedată la 69 de ani, și cu cea a câinelui lor iubit, Yello.

„Așa am stipulat în testamentul nostru”, a explicat Ellen Kessler. 

Sinucidere asistată: legalitate și detalii

Potrivit informațiilor publicate, poliția criminală a fost notificată luni după-amiază despre decizia gemenelor de a recurge la sinucidere asistată. În Germania, acest act este legal în anumite condiții stricte: persoana trebuie să acționeze din proprie voință, să fie majoră și să aibă capacitate juridică deplină. Cei care asistă nu pot efectua acțiunea letală direct, pentru că aceasta ar constitui eutanasie activă, interzisă de lege.

În jurul prânzului, o patrulă a ajuns la proprietatea gemenelor din Grünwald. Ofițerii unității speciale K12 au confirmat decesul, fără a semnala suspiciuni de criminalitate.

„Nu există indicii de violență sau infracțiune”, a precizat un reprezentant al poliției.

O viață de strălucire și consacrare

Alice și Ellen Kessler au rămas în memoria publicului nu doar prin talent, ci și prin farmecul și eleganța lor inconfundabilă. De-a lungul anilor, au inspirat generații de artiști și au reprezentat o emblemă a spectacolului german în întreaga lume. Aparițiile lor sincronizate, costumele spectaculoase și energia scenică le-au transformat în simboluri ale artei de divertisment din secolul XX.

Plecarea lor marchează sfârșitul unei ere și aduce un moment de doliu în Germania și în comunitatea artistică internațională. Fanii și colegii lor de breaslă își amintesc acum de gemenele Kessler nu doar ca artiste, ci și ca ființe legate de o prietenie și iubire fraternă fără egal. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kessler
deces
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Singurul punct pe care ar fi trebuit să-l conțină Strategia Națională de Apărare a Țării. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 13 minute
Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”
Publicat acum 19 minute
Horoscop 18 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 53 minute
S-a deschis primul centru de vaccinare gratuită împotriva HPV
Publicat acum 54 minute
Nu Plauru e cel mai aproape de nava în flăcări! Ce se întâmplă cu cei 72.000 de locuitori din Ismail
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 57 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat pe 16 Noi 2025
Clinica Crystal Dental, comunicat oficial în cazul fetiţei care a murit în timpul anesteziei
Publicat pe 15 Noi 2025
Paradox pe şoselele din România. "Eu, ăla cinstit, pe unde merg?". Titi Aur subliniază problemele de pe autostrăzi
Publicat pe 15 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Diviziunea muncii la birou
Publicat pe 16 Noi 2025
BANCUL ZILEI: Stareța, sfat pentru o călugăriță
 
explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close