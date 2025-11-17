Celebrele gemene Kessler au murit în același timp: „Împreună până în ultima clipă”

Potrivit ziarului BILD, surorile, în vârstă de 89 de ani, au murit în Grünwald, lângă München, într-un mod care reflectă legătura lor indestructibilă.

„Nu voiam să trăim separate de viață”, ar fi spus gemenele potrivit declarațiilor recente pentru presă.

Inseparabile în viață și în moarte

Alice și Ellen Kessler s-au născut pe 20 august 1936, în Nerchau, Saxonia, și au devenit rapid figuri emblematice ale divertismentului internațional. Cariera lor a cuprins canto, dans și actorie, iar aparițiile în emisiuni precum Perry Como Show și Rolf Harris Show le-au adus faima globală.

Legătura dintre ele a fost mereu una de excepție. În aprilie 2024, gemenele au declarat pentru BILD că își doresc să fie îngropate într-o singură urnă, împreună cu cenușa mamei lor, Elsa, decedată la 69 de ani, și cu cea a câinelui lor iubit, Yello.

„Așa am stipulat în testamentul nostru”, a explicat Ellen Kessler.

Sinucidere asistată: legalitate și detalii

Potrivit informațiilor publicate, poliția criminală a fost notificată luni după-amiază despre decizia gemenelor de a recurge la sinucidere asistată. În Germania, acest act este legal în anumite condiții stricte: persoana trebuie să acționeze din proprie voință, să fie majoră și să aibă capacitate juridică deplină. Cei care asistă nu pot efectua acțiunea letală direct, pentru că aceasta ar constitui eutanasie activă, interzisă de lege.

În jurul prânzului, o patrulă a ajuns la proprietatea gemenelor din Grünwald. Ofițerii unității speciale K12 au confirmat decesul, fără a semnala suspiciuni de criminalitate.

„Nu există indicii de violență sau infracțiune”, a precizat un reprezentant al poliției.

O viață de strălucire și consacrare

Alice și Ellen Kessler au rămas în memoria publicului nu doar prin talent, ci și prin farmecul și eleganța lor inconfundabilă. De-a lungul anilor, au inspirat generații de artiști și au reprezentat o emblemă a spectacolului german în întreaga lume. Aparițiile lor sincronizate, costumele spectaculoase și energia scenică le-au transformat în simboluri ale artei de divertisment din secolul XX.

Plecarea lor marchează sfârșitul unei ere și aduce un moment de doliu în Germania și în comunitatea artistică internațională. Fanii și colegii lor de breaslă își amintesc acum de gemenele Kessler nu doar ca artiste, ci și ca ființe legate de o prietenie și iubire fraternă fără egal.