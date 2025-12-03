De ce unul din celebrii actori din „Singur Acasă” a ales să ducă o viață departe de lumina reflectoarelor

În timp ce fanii din întreaga lume celebrează aniversarea unui film devenit simbol al Crăciunului, Daniel Stern spune că liniștea, familia și pasiunile sale artistice i-au oferit o împlinire mai mare decât faima.

Un clasic care împlinește 35 de ani, dar fără toate vedetele pe covorul roșu

„Singur Acasă”, unul dintre cele mai iubite filme de familie din istorie, marchează anul acesta 35 de ani. În ciuda succesului său imens și a influenței culturale, de la glume până la capcanele care au fascinat generații întregi, distribuția originală nu mai apare atât de des în lumina reflectoarelor.

Macaulay Culkin, copilul-minune care l-a interpretat pe Kevin, s-a retras mult timp din actorie înainte de a reveni în proiecte moderne. Joe Pesci, interpretul lui Harry, s-a „retras parțial” în 1999, alegând să apară în filme doar ocazional.

Iar Daniel Stern, cea de-a treia piesă a celebrului trio, pare să fi găsit cea mai mare liniște în afara industriei, departe de agitația Hollywoodului.

„Mi-a fost dor să fiu departe de familia mea” - momentul decisiv al lui Stern

Daniel Stern a povestit deschis pe site-ul său despre motivul principal care l-a făcut să se retragă: dorul de familie. Actorul recunoaște că succesul, oricât de fermecător, avea un preț greu de plătit.

„Am jucat în multe filme grozave, dar a venit un moment în care mi s-a făcut dor de familia mea, nu mai voiam să stau departe de ei. Am decis să nu mai călătoresc atât de mult, să stau acasă și să mă concentrez pe familie și pe celelalte pasiuni artistice ale mele”, spune el, conform Ladbible.

Actorul spune că această alegere i-a schimbat viața în bine. Astăzi, el se bucură de o familie unită și o serie impresionantă de lucrări artistice, de la sculptură până la proiecte creative personale.

De la Hollywood la viața simplă de fermier și artist

Actorul locuiește acum pe o fermă din California, unde cultivă fructe și se dedică artei plastice. Pentru revista People, Stern a mărturisit cu umor că a devenit „un pic casnic”, o descriere care surprinde perfect ritmul lent și tihnit al vieții sale actuale.

În ciuda retragerii, nu a abandonat complet actoria. A mai apărut recent în ultimul sezon al serialului Apple TV For All Mankind. Totuși, inima lui pare să fie în altă parte, iar prioritățile s-au schimbat clar.

Faima durabilă a lui „Singur Acasă” - o bucurie și uneori o povară

Deși s-a îndepărtat de Hollywood, Stern spune că se confruntă încă zilnic cu popularitatea uriașă a filmului. Oamenii îl opresc pe stradă doar ca să-i spună cât de mult le-a plăcut rolul său de Marv.

„Îmi place să știu că toată lumea îl iubește… dar uneori este un pic copleșitor”, recunoaște el.

Actorul descrie „Singur Acasă” ca pe „o bijuterie cinematografică” și mărturisește că, atunci când a citit pentru prima dată scenariul, a simțit imediat că este vorba despre „cel mai amuzant scenariu” pe care îl văzuse.

Bani, cascadorii și durere: ce a însemnat Singur Acasă 2 pentru actor

Pentru al doilea film, Stern a cerut inteligent 1,5 milioane de dolari și două procente din profitul brut, convins fiind că studioul „nu putea face filmul fără el”. În final, a obținut un procent, dar tot a însemnat peste 3,5 milioane de dolari suplimentari, o decizie financiară inspirată.

Dar prețul fizic a fost mai greu de suportat: actorul povestește că a suferit vânătăi serioase în timpul scenelor de pe turnul de moloz.

„Vânătăi peste tot… și în alte părți pe care nu vi le puteți imagina”, glumește Stern.

Concluzie: Un actor împlinit departe de camere

Deși lumea continuă să-l iubească pentru rolul lui Marv, Daniel Stern trăiește acum o viață care îi aduce mai multă pace decât i-au oferit vreodată platourile de filmare. Ferma, familia și arta sunt noile sale priorități, iar aniversarea de 35 de ani a filmului îl găsește exact acolo unde își dorește să fie: fericit, liniștit și recunoscător.

Dacă „Singur acasă” rămâne un simbol al Crăciunului, Daniel Stern este dovada că uneori cele mai bune roluri se joacă în viața personală, nu pe marele ecran.