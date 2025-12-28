€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Razie în zona aeroporturilor. Zeci de certificate și autorizații de taxi retrase şi amenzi uriaşe
Data publicării: 15:12 28 Dec 2025

Razie în zona aeroporturilor. Zeci de certificate și autorizații de taxi retrase şi amenzi uriaşe
Autor: Mihai Ciobanu

otopeni-aeroport3_39983300 FOTO: Agerpres
 

Ce a găsit Poliția în aeroporturi: sute de sancțiuni și documente retrase.

Zeci de certificate de înmatriculare, autorizaţii de taxi sau atestate de pregătire profesională au fost retrase în urma acţiunilor derulate, în primele 11 luni ale anului, de Poliţie în zona aeroporturilor cu privire la transportatorii în regim de taxi şi transportul alternativ, a informat, duminică, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Citiţi şi: Drone neidentificate au dat peste cap traficul aerian de pe un important aeroport din Germania

Poliţiştii de transporturi din cadrul IGPR au desfăşurat 165 de acţiuni pentru menţinerea unui grad ridicat de siguranţă a cetăţeanului în contextul utilizării transporturilor în regim de taxi, în regim de închiriere, precum şi transportului alternativ în zona aeroporturilor internaţionale din România.

Rezultatele acţiunii

"Pentru menţinerea unui grad ridicat de siguranţă a cetăţeanului în contextul utilizării transporturilor în regim de taxi, în regim de închiriere, precum şi transport alternativ, în zona aeroporturilor internaţionale din România, au fost desfăşurate 165 de acţiuni, în cadrul cărora au fost aplicate 814 sancţiuni contravenţionale în valoare de 317.470 de lei. În urma acţiunilor, au fost verificate 2.421 de autovehicule, legitimate 3.277 de persoane, retrase 82 de certificate de înmatriculare, 2 certificate de atestare a pregătirii profesionale, 13 autorizaţii de taxi şi au fost reţinute 9 permise de conducere şi 32 de plăcuţe de înmatriculare", se arată în comunicatul IGPR.

Totodată, în perioada ianuarie - noiembrie 2025, poliţiştii au derulat acţiuni pentru menţinerea unui grad ridicat de siguranţă a transporturilor aeriene prin prevenirea şi combaterea furturilor de şi din bagajele de cală ale pasagerilor. Astfel, au fost desfăşurate 165 de acţiuni, în urma cărora au fost legitimate 3.059 de persoane, controlate 271 de benzi de încărcare/descărcare a bagajelor de cală şi verificate 643 de autovehicule, 324 de cale de depozitare, precum şi 326 de vestiare care aparţin unor angajaţi ai firmelor de handling.

Au fost aplicate 268 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 97.753 de lei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cum ajungeau filmele pe casete video în România. Piloţii de avioane, printre furnizori
Publicat acum 24 minute
Netanyahu, așteptat luni în SUA pentru discuții cu Trump despre Iran și armistițiul din Gaza
Publicat acum 28 minute
Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump
Publicat acum 52 minute
Razie în zona aeroporturilor. Zeci de certificate și autorizații de taxi retrase şi amenzi uriaşe
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Unde petrec românii Revelionul 2026. Mai sunt destinații disponibile pentru cei care se hotărăsc pe ultima sută de metri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat acum 4 ore si 12 minute
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close