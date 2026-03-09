€ 5.0941
Data publicării: 09:29 09 Mar 2026

BANCUL ZILEI: Bucuria bărbaților de Mucenici
Autor: Crişan Andreescu

banc4_81953200

Bancul zilei. După o săptămână în care femeile au fost răsfățate, a venit rândul bărbaților să se bucure de o zi dedicată lor.

De 9 martie, soția este galantă și, după ce își săruta soțul șoptindu-i „La Multi Ani!“, îi spune: 

– Azi, dragul meu, ai voie să bei 40 de pahare cu bere sau vin!

– ?!?

– Poți să te joci pe calculator cât dorești!

– Wow! Nu-mi vine să cred! – zice soțul. Femeia continuă:

– Poți chiar să îți arunci hainele pe unde apuci, să te uiți la meci cu băieții, să lași vasele nespălate, să faci… ce vrei.  

– Și mâine?

– Eeeeei, să nu ți se urce la cap… De mâine, totul va reveni la normal!  

