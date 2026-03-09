BANCUL ZILEI: Bucuria bărbaților de Mucenici

Bancul zilei. După o săptămână în care femeile au fost răsfățate, a venit rândul bărbaților să se bucure de o zi dedicată lor.
De 9 martie, soția este galantă și, după ce își săruta soțul șoptindu-i „La Multi Ani!“, îi spune:
– Azi, dragul meu, ai voie să bei 40 de pahare cu bere sau vin!
– ?!?
– Poți să te joci pe calculator cât dorești!
– Wow! Nu-mi vine să cred! – zice soțul. Femeia continuă:
– Poți chiar să îți arunci hainele pe unde apuci, să te uiți la meci cu băieții, să lași vasele nespălate, să faci… ce vrei.
– Și mâine?
– Eeeeei, să nu ți se urce la cap… De mâine, totul va reveni la normal!
de Anca Murgoci