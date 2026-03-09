Vești bune de la meteorologi: Vremea în țară și-n București. Elena Mateescu, prognoza meteo până la mijlocul lunii martie

Săptămâna aceasta, vremea se anunță caldă în toată țara. Vântul este cel care creează, pe alocuri, probleme.
Elena Mateescu, directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie, anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în această săptămână. Dar vântul ar putea aduce probleme, mai ales în sud-vestul țării. Viteza, în rafală, a vântului, ar urma să ajungă la 55 km/h. Despre posibilitatea unui nou episod de iarnă, Elena Mateescu a spus, la B1TV, că, cel puțin până la jumătatea lunii martie, contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit.
”Valorile de temperatură se vor situa în continuare peste mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Meridionali, cu rafale de 60...80 km/h, precum și în sud-vest, cu viteze mai mari în sudul Banatului, de 50...65 km/h și izolat de 70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, iar cele minime între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în regiunile vestice. În estul și sudul țării, în primele ore ale zilei și din nou spre sfârșitul intervalului, pe alocuri vor fi condiții de nebulozitate joasă sau ceață” anunță meteorologii.
ANM anunță că astăzi, în București, ”cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad”.
Vremea 10 martie în țară
Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona Carpaților Meridionali, unde la altitudini mari vor fi rafale de 60...80 km/h, iar pe parcursul zilei local și în Banat și Moldova, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 16 grade, iar cele minime între -9 grade în estul Transilvaniei și 7...8 grade în sudul Banatului. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în regiunile sudice și estice vor fi condiții de nebulozitate joasă sau ceață.
Vremea 10 martie în București
Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 14 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.
Vremea 11 martie în țară
Cerul va fi variabil în vestul țării unde izolat vor fi condiții să plouă slab și mai mult senin în rest, dar pe parcursul nopții se va extinde aria de nebulozitate joasă și ceață în est și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod specific datei în cea mai mare parte a teritoriului, astfel că temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 și 18 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6...7 grade în Dealurile de Vest.
Vremea 11 martie în București
Cerul va fi mai mult senin ziua, dar cu nebulozitate joasă sau ceață noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.
Vremea 12 martie în țară
Cerul va fi variabil, cu înnorări în vestul țării unde pe arii restrânse va ploua și sub formă de aversă. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice vor fi în continuare peste mediile multianuale specifice datei în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime ce se vor încadra în general între 9 și 18 grade, iar minime între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în Dealurile de Vest. Va fi ceață sau nebulozitate joasă local în sudul și estul teritoriului, posibil persistente, și izolat în rest.
Vremea 12 martie în București
Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.
Vremea până în 16 martie
În țară, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării,iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.
În București, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci