DCNews Vremea Cod Roșu de viscol într-un județ din România. Alte regiuni, sub Cod Portocaliu. ANM, informații de ultimă oră
Data actualizării: 09:25 29 Dec 2025 | Data publicării: 08:20 29 Dec 2025

Cod Roșu de viscol într-un județ din România. Alte regiuni, sub Cod Portocaliu. ANM, informații de ultimă oră
Autor: Iulia Horovei

vreme rece anm frig cod Avertizare de viscol în România. Sursa foto: Agerpres
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineață, mai multe avertizări nowcasting de fenomene extreme.

Cod Galben de vânt puternic în mai multe regiuni

UPDATE: ANM a emis o atenționare meteorologică Cod Galben luni, 29 decembrie, în intervalul orar 10:00-23:00, pentru regiunile Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei. Aici vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

De asemenea, se vor semnala intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Cod Galben de intensificări ale vântului în mai multe regiuni din țară. Sursa foto: ANM

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Cod Galben la munte, în Suceava

UPDATE: Meteorologii au revenit cu actualizări ale avertizărilor nowcasting. Astfel, până la ora 14:00,  zona de munte de peste 1800 metri a județului Suceava rămâne sub Cod Galben. Se va semnala vânt cu viteză la rafală de 70...90 km/h, însoțit temporar de ninsoare viscolită, care determină vizibilitate sub 100 metri.

 

Știre inițială

ANM a emis mai multe avertizări nowcasting Cod Portocaliu, până la ora 10:00, pentru județele Gorj, Vâlcea, Alba, Sibiu, Brașov și Covasna.

Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 90-120 km/h, care viscoleşte şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate de sub 50 metri.

Localități afectate

Zona de munte a județului Gorj, respectiv zona de munte a localităților: Padeș;

Zona de munte a județului Vâlcea, respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;

Zona de munte a județului Covasna, respectiv zona de munte a localităților: Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic, Comandău;

Zona de munte a județului Braşov, respectiv zona de munte a localităților: Brașov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Moieciu, Hoghiz, Vulcan, Poiana Mărului, Vama Buzăului, Racoș, Șinca Nouă, Holbav, Fundata, Augustin;

Zona de munte a județului Sibiu, respectiv zona de munte a localităților: Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca, Râu Sadului;

Cod Roșu la munte, în Alba

Zona de munte de peste 1800 metri a județului Alba rămâne, de asemenea, până la ora 10:00, sub Cod Roșu. Aici se va semnala vânt puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care va determina scăderea vizibilității aproape de 0.

