România, lovită de ciclonul "ADEL". Meteorolog ANM: Va aduce precipitații foarte consistente

Daniel Alexandru, șeful laboratorului Agrometeorologie din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, la Interviurile DCNews, c, în zilele ce urmează România, va fi lovită de un ciclon mediteranean, botezat "ADEL", ce va aduce precipitații consistente pe teritoriul țării noastre.

Ciclon în sudul României

"Pentru că încă ne aflăm spre sfârșitul acestei săptămâni premergătoare datei de 1 decembrie, trebuie menționat faptul că ne aflăm sub incidența unui cod care semnalează faptul că un ciclon mediteranean va cuprinde în special zona sudică a României, începând cu joi, 27 noiembrie. Până la sfârșitul acestei săptămâni - 30 noiembrie, se va manifesta acest front atmosferic care va aduce precipitații foarte consistente pentru România.

Zonele afectate de precipitații

În același timp cu această încălzire, aceste cantități de precipitații vor atinge chiar valori de 60-80 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în zonele deluroase din Muntenia, Oltenia și în zona Carpaților Meridionali. Nu este exclus ca în zilele următoare, în funcție de gradul de evoluție al acestui ciclon, să mai fie actualizate prognozele ANM în ceea ce privește alte zone care vor fi afectate.

Când dispar ploile

Dar, începând cu data de 1 decembrie, chiar către sfârșitul zilei de 30 noiembrie, lucrurile se vor liniști din punct de vedere al precipitațiilor și perioada 1-5 decembrie va aduce o creștere de temperaturi, în primul rând, dar și o oprire a acestor precipitații care, în această lună noimebrie, ne-au cam sâcâit aproape în fiecare zi, cu foarte puține și foarte scurte pauze", a declarat Daniel Alexandru, la interviurile DC NEWS.

De ce a fost numit "ADEL"

Precizăm că potrivit unui postări de pe pagina de Facebook a Administrației Naționale de Meteorologie, acest ciclon menționat de Daniel Alexandru a primit denumirea de "ADEL" de la Serviciul Meteorologic Grec.

"Ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Grec “ADEL”, s-a format în data de 25 noiembrie 2025, în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei. Acesta a fost botezat de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meterologic major ce urmează să-l aibă asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei", a precizat ANM.