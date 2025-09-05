Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București

Vremea sâmbătă, 6 septembrie, în țară

Valul de căldură se va menține în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic și un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului va fi mai cald decât în mod normal la această dată, astfel că vremea va fi local călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după- amiaza și seara în Banat, Crișana, precum și la munte unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe suprafețe foarte mici se va forma ceață.

Vremea sâmbătă, 6 septembrie, în București

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Vremea duminică, 7 septembrie, în țară

Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, în special în vestul și în sudul țării unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, după-amiaza și seara, local în zona montană și pe arii restrânse în vestul, centrul și nordul teritoriului. La munte izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 27 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de sud-vest a țării, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.

Vremea duminică, 7 septembrie, în București

Vremea va fi în continuare călduroasă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 14...17 grade.

Vremea luni, 8 septembrie, în țară

Valorile termice diurne vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale în prima decadă a lunii septembrie în majoritatea zonelor, iar în vestul și în sudul țării vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, cu precădere în a doua parte a zilei, local în zona montană, în Maramureș, Crișana și Transilvania și pe suprafețe restrânse în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei.

Ploile vor avea și caracter torențial, izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în Dobrogea și de scurtă durată, izolat, în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, mai ales în depresiuni, izolat se va forma ceață.

Vremea luni, 8 septembrie, în București

Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Vremea marți, 9 septembrie, în țară

Vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud va fi călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei local în zona montană și trecător, pe spații mici, în centru, est și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre 6...8 grade în cele din Carpații Orientali, dar și ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat în depresiuni se va forma ceață.

Vremea marți, 9 septembrie, în București

Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14...17 grade.

Vremea 10 - 13 septembrie, în țară

În prima zi, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă din an în toată țara. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, local apropiindu-se de cele normale, la început în vestul și nord-vestul teritoriului, apoi în centru și est, în timp ce în regiunile sudice vremea se va menține local călduroasă. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată la mijlocul intervalului în regiunile intracarpatice, iar în ultima zi în centru, sud și est.

Vremea 10 - 13 septembrie, în București

Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit în prima jumătate a lunii septembrie, menținându- se călduroasă în cursul după-amiezilor. Probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică va fi în creștere în ultima zi.

