Data publicării:

Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București

Autor: Irina Constantin | Categorie: Vremea
FOTO: Freepik @rednose92
FOTO: Freepik @rednose92

Iată cum va fi vremea până în 13 septembrie 2025, în țară și-n București. 

Vremea sâmbătă, 6 septembrie, în țară

Valul de căldură se va menține în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic și un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului va fi mai cald decât în mod normal la această dată, astfel că vremea va fi local călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după- amiaza și seara în Banat, Crișana, precum și la munte unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est, dar și asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe suprafețe foarte mici se va forma ceață.

Vremea sâmbătă, 6 septembrie, în București

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 14...17 grade.

Vremea duminică, 7 septembrie, în țară

Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, în special în vestul și în sudul țării unde se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, după-amiaza și seara, local în zona montană și pe arii restrânse în vestul, centrul și nordul teritoriului. La munte izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 27 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de sud-vest a țării, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață.

Vremea duminică, 7 septembrie, în București

Vremea va fi în continuare călduroasă, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 14...17 grade.

Vremea luni, 8 septembrie, în țară

Valorile termice diurne vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale în prima decadă a lunii septembrie în majoritatea zonelor, iar în vestul și în sudul țării vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, cu precădere în a doua parte a zilei, local în zona montană, în Maramureș, Crișana și Transilvania și pe suprafețe restrânse în Banat, nordul Olteniei și nord-vestul Munteniei.

Ploile vor avea și caracter torențial, izolat cantitățile de apă vor depăși 15...20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări în Dobrogea și de scurtă durată, izolat, în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19...20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, mai ales în depresiuni, izolat se va forma ceață.

Vremea luni, 8 septembrie, în București

Vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30...32 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Vremea marți, 9 septembrie, în țară

Vremea se va menține mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud va fi călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în a doua parte a zilei local în zona montană și trecător, pe spații mici, în centru, est și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 18 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre 6...8 grade în cele din Carpații Orientali, dar și ușor mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral. În a doua parte a nopții, izolat în depresiuni se va forma ceață.

Vremea marți, 9 septembrie, în București

Vremea călduroasă va persista. Cerul va fi variabil și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14...17 grade.

Vremea 10 - 13 septembrie,  în țară

În prima zi, vremea va fi foarte caldă pentru această perioadă din an în toată țara. Ulterior, valorile termice vor scădea treptat, local apropiindu-se de cele normale, la început în vestul și nord-vestul teritoriului, apoi în centru și est, în timp ce în regiunile sudice vremea se va menține local călduroasă. Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai ridicată la mijlocul intervalului în regiunile intracarpatice, iar în ultima zi în centru, sud și est.

Vremea 10 - 13 septembrie, în București

Vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obișnuit în prima jumătate a lunii septembrie, menținându- se călduroasă în cursul după-amiezilor. Probabilitatea pentru fenomene de instabilitate atmosferică va fi în creștere în ultima zi.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
05 sep 2025, 16:24
Revine canicula în România. ANM, atenționare pentru cetățeni
04 sep 2025, 10:25
Cod Galben de averse torențiale și grindină. ANM, județele vizate. UPDATE: A fost emis și Cod Portocaliu!
03 sep 2025, 16:31
Cod galben de caniculă și disconfort termic în sudul și sud-vestul țării. Județele vizate
02 sep 2025, 10:35
Revine canicula la început de toamnă, în mai multe județe din țară
01 sep 2025, 17:23
Vreme schimbătoare în primele zile de septembrie. Prognoza ANM
31 aug 2025, 10:03
ParintiSiPitici.ro
Hipertimezie: Cazul extraordinar al unei adolescente care călătorește în detaliu în trecutul ei și în potențialul ei viitor
05 sep 2025, 18:44
Fierbe Mediterana: Cupola de căldură de la sud influențează și România
30 aug 2025, 20:26
Cod galben de instabilitate atmosferică în zece judeţe
30 aug 2025, 12:28
Ai concediu în perioada următoare? Vremea în septembrie 2025. Risc de furtuni și inundații / video
30 aug 2025, 11:52
Cod Galben de caniculă în trei județe din țară. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade
29 aug 2025, 08:15
Cod Galben de caniculă și disconfort termic. ANM, zonele vizate
28 aug 2025, 10:34
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
25 aug 2025, 14:40
Prognoza pe două săptămâni, pe regiuni. Toamna vine cu temperaturi de vară, dar și cu vreme capricioasă
25 aug 2025, 13:34
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
25 aug 2025, 13:55
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Cele mai noi știri
acum un minut
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
acum 3 minute
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
acum 17 minute
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
acum 25 de minute
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
acum 27 de minute
Anunțul Ryanair pentru toți pasagerii. Modificare privind bagajele
acum 42 de minute
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
acum 1 ora 6 minute
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
acum 1 ora 12 minute
Un nou caz de tip City Insurance şi Euroins? COTAR avertizează asupra unui asigurator în pericol de faliment
Cele mai citite știri
acum 7 ore 50 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel