€ 5.0896
|
$ 4.3449
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Vremea ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi
Data actualizării: 11:22 20 Dec 2025 | Data publicării: 09:16 20 Dec 2025

ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi
Autor: Iulia Horovei

ceata anm vreme cod galben Avertizare Cod Galben de ceață și polei. Sursa foto: Agerpres
 

ANM a emis avertizări nowcasting Cod Galben de ceață și polei pentru mai multe județe din țară, sâmbătă, 20 decembrie.

Avertizări extinse de meteorologi

UPDATE: Meteorologii au extins perioada de valabilitate a avertizărilor, sâmbătă, pentru mai multe județe din țară. Astfel, ceața rămâne densă, până la ora 14:00, în județele: Constanța, Tulcea, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava, Iași, Vrancea, Vaslui, Galați, care favorizează, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Totodată, până la ora 13:00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m în municipiul București și județele: Cluj, Brăila, Ialomița, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Alba, Covasna și Mureș.

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod Galben de ceață și polei pentru 32 de județe din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, precum și în municipiul București.

Localități vizate de avertizare

Conform prognozei, până la ora 11:00, în municipiul București și în localități din județele Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Mureș, Covasna, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Argeș, Buzău, Dâmbovița, Prahova, Olt, Dolj, Constanța, Tulcea, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui se va semnala ceață, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Fenomenul va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

Citește și: NINGE de Crăciun în București. Ultimele informații de la meteorologi

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ceata
polei
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Toți știu asta, dar nimeni nu vrea să recunoască: Viorica Dăncilă dă, încă o dată, cărțile pe față despre cum sunt favorizate, în România, companiile străine
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Vârstnică din Cluj, acuzată că i-a vândut petarde unui poliţist sub acoperire. S-a ales cu dosar penal, iar 1.700 kg de articole pirotehnice au fost confiscate
Publicat acum 2 ore si 19 minute
ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Un campion la box riscă să fie executat după ce a participat la proteste
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Ucraina va primi, din ianuarie, arme și din România, nu doar din Polonia, anunță comandantul Keller (NATO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat pe 18 Dec 2025
Solstițiul de iarnă, 21 decembrie. Impact pentru patru zodii
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close