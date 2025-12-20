ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi

Avertizări extinse de meteorologi

UPDATE: Meteorologii au extins perioada de valabilitate a avertizărilor, sâmbătă, pentru mai multe județe din țară. Astfel, ceața rămâne densă, până la ora 14:00, în județele: Constanța, Tulcea, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava, Iași, Vrancea, Vaslui, Galați, care favorizează, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Totodată, până la ora 13:00, se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m în municipiul București și județele: Cluj, Brăila, Ialomița, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Teleorman, Alba, Covasna și Mureș.

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod Galben de ceață și polei pentru 32 de județe din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova, precum și în municipiul București.

Localități vizate de avertizare

Conform prognozei, până la ora 11:00, în municipiul București și în localități din județele Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Alba, Cluj, Sibiu, Brașov, Mureș, Covasna, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Argeș, Buzău, Dâmbovița, Prahova, Olt, Dolj, Constanța, Tulcea, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași și Vaslui se va semnala ceață, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Fenomenul va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore.

