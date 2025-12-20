Va ninge și de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo vine cu vești bune inclusiv pentru București

Va ninge de Crăciun în București și-n țară! Din 24 decembrie până în 27 decembrie, meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, în special în sudul, estul și centrul țării. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jumătatea sudică a teritoriului. De asemenea, specific pentru București, Administrația Națională anunță că probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată, mai ales în prima parte a intervalului.

”În perioada Crăciunului vremea să vă răci. În zona Capitalei este posibil să vedem câțiva fulgi de nea în ziua de Crăciun” a spus meteorologul Iris Răducanu, pentru Observator.

Explicația ninsorii de Crăciun, în România

Norocul este dat de un ciclon din Marea Mediterană care aduce ploi spre ţara noastră, pe care aerul rece venit din nordul contientului le va transforma în lapoviţă şi ninsoare.

Așa se explică cum, după ani în care Crăciunul în București - dar și-n țară - nu a adus deloc ninsoare, anul acesta așteptările sunt mari pentru un Crăciun ca-n povești, atât în Capitală, cât și în restul teritoriului, dar mei ales în sud, est și centru.

În București, și aplicațiile meteo arată că va ninge chiar în ziua de Crăciun, 25 decembrie, când temperatura maximă a zilei, cu greu, va atinge 1 grad. De vineri, în schimb, temperaturile maxime vor fi cu minus.

Prognoza meteo pe două săptămâni vine să confirme ceea ce anticipează meteorologii, respectiv că va ninge de Crăciun în toată țara, dacă ne uităm la temperaturile în scădere, din 23 decembrie, și la precipitațiile în creștere, din Ajunul Crăciunului.

Datele de la acest moment arată că va ninge și de Revelion.