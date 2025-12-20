€ 5.0896
|
$ 4.3449
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Vremea Va ninge și de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo vine cu vești bune inclusiv pentru București
Data actualizării: 11:42 20 Dec 2025 | Data publicării: 11:41 20 Dec 2025

Va ninge și de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo vine cu vești bune inclusiv pentru București
Autor: Irina Constantin

ninge de craciun in romania Va ninge de Crăciun, în 2025/ foto ilustrativ pexels
 

Meteorologii vin cu o certitudine: va ninge și de Crăciun și de Revelion în România.

Va ninge de Crăciun în București și-n țară! Din 24 decembrie până în 27 decembrie, meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, în special în sudul, estul și centrul țării. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în jumătatea sudică a teritoriului. De asemenea, specific pentru București, Administrația Națională anunță că probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată, mai ales în prima parte a intervalului.

”În perioada Crăciunului vremea să vă răci. În zona Capitalei este posibil să vedem câțiva fulgi de nea în ziua de Crăciun” a spus meteorologul Iris Răducanu, pentru Observator. 

Explicația ninsorii de Crăciun, în România

Norocul este dat de un ciclon din Marea Mediterană care aduce ploi spre ţara noastră, pe care aerul rece venit din nordul contientului le va transforma în lapoviţă şi ninsoare. 

Așa se explică cum, după ani în care Crăciunul în București - dar și-n țară - nu a adus deloc ninsoare, anul acesta așteptările sunt mari pentru un Crăciun ca-n povești, atât în Capitală, cât și în restul teritoriului, dar mei ales în sud, est și centru. 

Citește și: ANM, val de alerte meteo de Cod Galben de fenomene severe imediate - 20 decembrie. Ultimele informații de la meteorologi 

În București, și aplicațiile meteo arată că va ninge chiar în ziua de Crăciun, 25 decembrie, când temperatura maximă a zilei, cu greu, va atinge 1 grad. De vineri, în schimb, temperaturile maxime vor fi cu minus. 

Prognoza meteo pe două săptămâni vine să confirme ceea ce anticipează meteorologii, respectiv că va ninge de Crăciun în toată țara, dacă ne uităm la temperaturile în scădere, din 23 decembrie, și la precipitațiile în creștere, din Ajunul Crăciunului. 

Datele de la acest moment arată că va ninge și de Revelion. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ninge
ninsoare
craciun
revelion
prognoza meteo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Istoria neștiută a covorului roșu: De la tragedia din Grecia Antică la simbolul celebrității de azi
Publicat acum 6 minute
Programul Lidl de Crăciun și Revelion. Ce decizie a luat compania
Publicat acum 35 minute
Calendar ortodox decembrie 2025. Sărbători în 22, 25, 26 și 27 decembrie
Publicat acum 37 minute
Curse anulate pe Aeroportul din Iaşi și zboruri redirecţionate către Otopeni şi Cluj din cauza ceții
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Leonard Doroftei a pierdut un milion de dolari: Le-am zis de 10 ori că mi-e rău!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Dec 2025
Profesorul Mircea Coșea, colaborator DC News și DC Business, a murit. România pierde un mare analist
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 18 Dec 2025
Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic
Publicat pe 18 Dec 2025
A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close