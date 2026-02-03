O companie olandeză vrea să plece din România. A scos la vânzare 800 de hectare de terenuri agricole și o fabrică în zona Sebeș

Este vorba despre HempFlax, care are un portofoliu de aproximativ 800 de hectare de terenuri agricole și o fabrică de procesare a cânepei situată în zona Sebeș, Alba Iulia.

Ce include portofoliul firmei olandeze

"Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnată să promoveze şi să vândă în exclusivitate portofoliul agricol din România al companiei olandeze HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă. Portofoliul reprezentă o oportunitate importantă pentru investitorii interesaţi să intre pe piaţa România, interesul pentru terenurile agricole fiind în continuare ridicat datorită poziţionării favorabile a acestora în contextul pieţei europene", a transmis compania de consultanţă.

Portofoliul HempFlax include proprietăţi agricole care au o suprafaţă totală de aproximativ 800 de hectare de teren, aflate în apropierea unei facilităţi moderne de procesare a cânepei.

A început în 2015 cu o fabrică de procesare a cânepii în zona Sebeș

"HempFlax a început să investească în anul 2015 într-o fabrică de procesare a canepii în zona Şebes, iar decizia companiei de a-şi închide operaţiunile din România vine în urma unei reevaluări strategice. Viziunea companiei este de a integra pe verticală lanţul de aprovizionare în activităţi cu valoare adăugată, în detrimentul producţiei la scară largă. Investiţiile vor fi concentrate mai aproape de clienţii principali din Europa Occidentală, într-un demers de optimizare a resurselor şi aliniere la direcţiile de dezvoltare viitoare. În pofida acestei schimbări strategice, potenţialul portofoliului rămâne considerabil.

Reputaţia regiunii ca hub de producţie, alături de dimensiunea şi infrastructura proprietăţii, oferă oportunităţi solide pentru investitorii care urmăresc să-şi extindă sau să-şi diversifice operaţiunile agricole în Europa de Est", a notat compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

"Acest portofoliu reprezintă o oportunitate rară pentru investitori de a achiziţiona teren agricol de mari dimensiuni şi de o calitate superioară într-una dintre cele mai dinamice regiuni industriale din România. Având în vedere preţurile competitive comparativ cu pieţele din Europa de Vest şi includerea echipamentelor şi infrastructurii necesare, anticipăm un interes ridicat atât din partea investitorilor locali, cât şi a celor internaţionali", spune Ştefan Surcel, head of industrial agency la Cushman & Wakefield Echinox.

HempFlax a fost fondată în anul 1993 de Ben Dronkers, cu scopul de a readuce cânepa industrială la importanţa avută de-a lungul timpului. HempFlax are o activitate agricolă care se desfăşoară în Olanda, Germania şi România.

