Subcategorii în Stiri

UE și India semnează "mama tuturor acordurilor". Adrian Negrescu: Afacere de succes pentru România. Cred că urmează China
Data publicării: 12:44 27 Ian 2026

EXCLUSIV UE și India semnează "mama tuturor acordurilor". Adrian Negrescu: Afacere de succes pentru România. Cred că urmează China
Autor: Tiberiu Vasile

strangere de mana Strangere de mana. Foto: Freepik.com

Economistul Adrian Negrescu a comentat noul acord comercial dintre India și Uniunea Europeană, dar și despre oportunitățile pe care acesta le aduce.

India și Uniunea Europeană au ajuns la un consens comercial fără precedent, un acord care, potrivit liderilor implicați, va acoperi aproximativ un sfert din economia globală. Anunțul a fost făcut marți de premierul Indiei, Narendra Modi, într-un moment în care atât New Delhi, cât și Bruxelles-ul caută să-și reducă dependența de relațiile comerciale tot mai imprevizibile cu Statele Unite. După aproape 20 de ani de discuții purtate cu pauze și reluări succesive, înțelegerea marchează un pas major: India acceptă să deschidă treptat una dintre cele mai mari și mai protejate piețe din lume către comerțul liber cu Uniunea Europeană, potrivit Reuters.

„La nivel global, acest acord este descris drept mama tuturor acordurilor. El va crea oportunități uriașe pentru cei 1,4 miliarde de cetățeni ai Indiei, dar și pentru milioane de europeni”, a spus liderul indian. Acesta a subliniat că impactul economic al acordului este uriaș, fiind vorba despre 25% din produsul intern brut global și circa o treime din comerțul mondial. Comisia Europeană a explicat, într-un comunicat oficial, că semnarea acordului are loc într-un „context caracterizat de tensiuni geopolitice tot mai accentuate și dificultăți economice la nivel global”. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat momentul într-o postare pe X, afirmând că Uniunea Europeană și India „au scris istorie. Am pus bazele unei zone de liber schimb care va reuni două miliarde de oameni, cu beneficii de ambele părți. Acesta este doar începutul”. Potrivit Associated Press, înțelegerea se numără printre cele mai ample acorduri comerciale bilaterale semnate vreodată. Contextul este cu atât mai relevant cu cât Statele Unite aplică sau iau în calcul tarife de import ridicate atât pentru UE, cât și pentru India. Subiectul a fost analizat și de economistul Adrian Negrescu, într-un comentariu oferit în exclusivitate pentru DC News.

Europa are nveoie de noi piețe de desfacere. Acordul cu India o poate propulsa și în industriile noi bazta pe AI

„Europa are nevoie ca de aer de noi piețe de desfacere, de parteneriate externă, în condițiile în care relația cu Statele Unite devine, pe zi ce trece, tot mai provocatoare. Europa are nevoie, din punctul meu de vedere, de impulsul tehnologic pe care India îl reflectă la nivel mondial, în momentul de față. India este a doua mare putere din zona de software și IT în Asia. Din punctul meu de vedere, poate să genereze un parteneriat cu multiple companii europene, multiple proiecte care să vizeze industrii 4.0, această nouă transformare economică adusă de Inteligența Artificială și noile tehnologii.

Economistul Adrian Negrescu. Foto: Agerpres

SUA devine din ce în ce mai scumpă

Europa, din păcate, a rămas în urmă pe capitolul tehnologic. Singura ei șansă este să importe tehnologie și know-how din India. Pentru Europa este o gură de oxigen din punct de vedere tehnologic, economic și reprezintă o mare oportunitate pentru companiile mari europene din segmentele auto, produsele chimice, produsele metalurgice să se dezvolte. De ce? Pentru că principala piață de desfacere până în prezent, SUA, devine din ce în ce mai scumpă și aproape imposibil de acceptat în contextul taxelor impuse de Trump.

Calitatea produselor indiene? O situație asemănătoare cu Mercosur

Pentru India, de asemenea, e o mare oportunitate, pentru că intră pe cea mai profitabilă piață din lume, piața europeană, unde pot desface o gamă variată de produse. Rămâne un mare semn de întrebare legat de calitatea produselor indiene, similar cu ceea ce am văzut în acordul Mercosur din America de Sud. Aici depinde de Europa să impună bariere, standarde de calitate și de producție care, într-adevăr, să ofere consumatorilor europeni, inclusiv nouă, românilor, niște produse de calitate, nu în genul celor pe care le importăm, din păcate, din ce în ce mai mult din China, de pe tot felul de site-uri fantomă.

Pentru România poate deveni o afacere de succes dacă...

Eu cred că, pentru România, poate deveni o afacere de succes, în condițiile în care putem, prin lobby-ul făcut la Bruxelles, să impunem Portul Constanța drept principală poartă de acces pentru tranzitul produselor dinspre și către India. E un hub logistic de care România are nevoie și care ar putea genera, din punctul meu de vedere, o creștere economică spectaculoasă pentru Dobrogea. Rămâne ca politicienii noștri, europarlamentarii, cei care se ocupă de strategiile economice, să știe să promoveze portul Constanța, dar și portul Midia Năvodari, drept hub-uri logistice care pot avantaja relația asta extrem de interesantă pe care vrem să o dezvoltăm cu India, dar și China.

Urmează un acord cu China

Eu cred că, după Mercosur și India, urmează un acord comercial extins și cu China. China e cea mai mare putere economică în momentul de față, în concurență directă cu SUA, cea care se află cu cel puțin 10 ani înaintea Europei din punct de vedere tehnologic”, a explicat economistul Adrian Negrescu.

CITEȘTE ȘI: Aurul a atins un prag istoric astăzi. În 2025, cel mai mare salt din 1979. "Este cea mai sigură investiție"
 

economie
india
europa
adrian negrescu
acord comercial
Comentarii

x close