China ar putea trimite nave militare în strâmtoarea Ormuz. Trump face publică lista țărilor cărora le-a solicitat ajutorul
Data actualizării: 18:55 14 Mar 2026 | Data publicării: 18:05 14 Mar 2026

China ar putea trimite nave militare în strâmtoarea Ormuz. Trump face publică lista țărilor cărora le-a solicitat ajutorul
Autor: Bogdan Bolojan

corveta usoara romania turcia Sursa: Piaxabay

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Trump afirmă că mai multe state afectate de tentativa Iranului de a bloca strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război în zonă, în cooperare cu Statele Unite ale Americii.

„Multe țări, în special cele afectate de tentativa Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, în colaborare cu Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și sigură.

Se speră că Franța, China, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit și alte țări penalizate de această restricție artificială vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai reprezinte o amenințare din partea unei națiuni care a fost complet decapitată”, a scris Trump.

China, actorul strategic din ecuația securității maritime

Un element important al mesajului îl reprezintă menționarea explicită a China printre statele care ar trebui să participe la securizarea Strâmtorii Ormuz. Beijingul depinde în mare măsură de importurile de petrol din Orientul Mijlociu, iar o eventuală blocare a rutei ar avea consecințe economice majore.

China a început în ultimii ani să își extindă prezența navală în Oceanul Indian și în zonele apropiate de Golful Persic. Navele sale participă periodic la misiuni de escortă pentru transportul maritim și la operațiuni internaționale de securitate maritimă. Implicarea directă într-o coaliție navală care ar proteja Strâmtoarea Ormuz ar reprezenta însă o evoluție majoră. 

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale economiei mondiale, deoarece prin acest coridor maritim îngust care leagă Golful Persic de Golful Oman și de Oceanul Indian trece aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel global. În medie, între 20 și 21 de milioane de barili de petrol tranzitează zilnic această rută, ceea ce înseamnă aproape 20% din cererea mondială și aproape o treime din petrolul transportat pe mare.

Majoritatea acestui flux provine din statele producătoare din Golf, în special Arabia Saudită, Irak, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar și Iran, ale căror exporturi trebuie să iasă din Golful Persic exact prin această strâmtoare. Destinația principală a petrolului este Asia, unde ajunge aproximativ 80-90% din cantitatea transportată, iar cele mai dependente economii de această rută sunt China, India, Japonia și Coreea de Sud. 

