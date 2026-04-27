Barack Obama, circumspect cu privire la motivul din spatele atacului asupra lui Donald Trump

Fostul președinte Barack Obama a declarat că motivul atacului armat de la cina corespondenților de la Casa Albă rămâne neclar, chiar dacă anchetatorii analizează scrierile suspectului care prezintă planuri de a-l viza pe președintele Donald Trump și pe membrii administrației sale, scrie Fox News.

Declarația lui Obama s-a concentrat mai întâi pe lipsa detaliilor confirmate despre ce a determinat atacul, înainte de a condamna violența într-un sens mai larg și de a lăuda Serviciile Secrete.

„Deși nu avem încă detalii despre motivele din spatele împușcăturilor de aseară de la Cina Corespondenților de la Casa Albă, este de datoria noastră să respingem ideea că violența are vreun loc în democrația noastră”, a scris Obama pe X.

„Este, de asemenea, o amintire sobră a curajului și sacrificiului de care dau dovadă agenții Serviciilor Secrete ale SUA în fiecare zi. Le sunt recunoscător – și sunt recunoscător că agentul care a fost împușcat va fi bine”, a adăugat el.

Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, din California, care ar fi deschis focul la Washington Hilton în timpul evenimentului anual la care au participat Trump și înalți oficiali ai administrației.

Oficialii federali de aplicare a legii au confirmat pentru Fox News Digital că, după arestarea lui Allen, acesta a spus că intenționa să vizeze oficialii administrației Trump și că a pregătit un manifest care detaliază intenția sa, distribuind în același timp retorica anti-Trump și anticreștină pe rețelele de socializare.

Scrierile i-au identificat pe oficialii administrației ca potențiale ținte și au exprimat nemulțumiri legate de administrația Trump, anchetatorii examinând aceste declarații ca parte a motivelor care ar fi putut determina atacul.

Ofițerii de aplicare a legii nu au confirmat oficial un motiv definitiv, deoarece ancheta este încă în desfășurare.