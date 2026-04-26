Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect

UPDATE: Presa americană îl identifică pe suspectul atacator. New York Times și postul de televiziune CBS News notează că suspectul ar fi Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani.

”Ne rugăm pentru țara noastră în această seară”

UPDATE: Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a fost prezent la eveniment alături de soția sa și spune că este recunoscător că toți participanții sunt acum în siguranță.

„Suntem recunoscători, ca întotdeauna, forțelor de ordine și primilor respondenți care au acționat atât de rapid pentru a aduce situația sub control. Ne rugăm pentru țara noastră în această seară”, a spus el.

Lindsey Graham, un proeminent senator republican, și-a exprimat, de asemenea, ușurarea că președintele, prima doamnă, vicepreședintele și participanții sunt cu toții în siguranță și a vorbit despre tensiunile politice în creștere din America.

„Singurul lucru de care sunt sigur este că vremurile în care trăim creează un flux de amenințări fără precedent la adresa președintelui Trump și a altor oficiali guvernamentali”, a spus el.

„Ofițerilor curajoși ai forțelor de ordine care au fost acolo pentru a proteja, felicitări. Poporului american, să ne rugăm cu toții pentru ape mai calme și să încercăm să fim parte a soluției, nu a problemei”, a adăugat el.

Știrea inițială

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă în urma unor focuri de armă din apropierea sălii unde se aflau preşedintele şi Prima Doamnă, alături de cei peste 2.500 de invitați, sâmbătă seara, la Washington.

Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat, sâmbătă, Serviciul Secret, după evacuarea celor doi.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, potrivit unui comunicat al serviciului secret.

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Suspectul, reținut de forțele de ordine

Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat,dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ. „Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spus Trump despre suspect. Conform preşedintelui SUA, incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă

În urma acestui incident, serviciile secrete au reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani. Asupra lui au fost descoperite un pistol, o pușcă și mai multe cuțite.