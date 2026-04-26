Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Data actualizării: 09:38 26 Apr 2026 | Data publicării: 06:33 26 Apr 2026

Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Autor: Crişan Andreescu

Trump

Dineul corespondenților de la Casa Albă, de la un hotel de lux din Washington, a fost întrerupt din cauza unor focuri de armă din apropiere.

UPDATE: VIDEO cu momentul evacuării: 

UPDATE:  Presa americană îl identifică pe suspectul atacator. New York Times și postul de televiziune CBS News notează că suspectul ar fi Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani.

”Ne rugăm pentru țara noastră în această seară”

UPDATE: Președintele republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a fost prezent la eveniment alături de soția sa și spune că este recunoscător că toți participanții sunt acum în siguranță.

„Suntem recunoscători, ca întotdeauna, forțelor de ordine și primilor respondenți care au acționat atât de rapid pentru a aduce situația sub control. Ne rugăm pentru țara noastră în această seară”, a spus el.

Lindsey Graham, un proeminent senator republican, și-a exprimat, de asemenea, ușurarea că președintele, prima doamnă, vicepreședintele și participanții sunt cu toții în siguranță și a vorbit despre tensiunile politice în creștere din America.

„Singurul lucru de care sunt sigur este că vremurile în care trăim creează un flux de amenințări fără precedent la adresa președintelui Trump și a altor oficiali guvernamentali”, a spus el.

„Ofițerilor curajoși ai forțelor de ordine care au fost acolo pentru a proteja, felicitări. Poporului american, să ne rugăm cu toții pentru ape mai calme și să încercăm să fim parte a soluției, nu a problemei”, a adăugat el.

Știrea inițială

Cina anuală a corespondenţilor de la Casa Albă a fost întreruptă în urma unor focuri de armă din apropierea sălii unde se aflau  preşedintele şi Prima Doamnă, alături de cei peste 2.500 de invitați, sâmbătă seara, la Washington.

Donald şi Melania Trump sunt „în siguranţă”, a anunţat, sâmbătă, Serviciul Secret, după evacuarea celor doi.

„Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, potrivit unui  comunicat al serviciului secret.

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris liderul de la Casa Albă pe platforma sa Truth Social.

Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump, evacuați

Suspectul, reținut de forțele de ordine

Donald Trump a afirmat că un agent al Serviciului Secret a fost împuşcat,dar a fost salvat de vesta sa antiglonţ. „Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spus Trump despre suspect. Conform preşedintelui SUA, incidentul a fost o „experienţă destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă

În urma acestui incident, serviciile secrete au reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani. Asupra lui au fost descoperite un pistol, o pușcă și mai multe cuțite.

Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Ce scrie Politico despre criza guvernamentală din România și rolul lui George Simion, ”politicianul aliniat MAGA”
Publicat acum 5 minute
Bagajul de mână gratuit eliminat și de Lufthansa: ce costuri suplimentare vor avea pasagerii
Publicat acum 39 minute
Cadavru descoperit pe stadionul echipei de fotbal Schalke. Este vorba de un suporter
Publicat acum 41 minute
Louis Munteanu a marcat primul gol pentru DC United în meciul contra Orlando City / Video
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 39 minute
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. VIDEO cu momentul în care Donald şi Melania Trump sunt evacuați/ A fost identificat un suspect
Publicat acum 4 ore si 19 minute
BANCUL ZILEI: Sfat pentru căsătorie
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Horoscop 26 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ziua 58 de război în Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă după ce iranienii au plecat din Pakistan fără a se întâlni cu americanii
Publicat acum 4 ore si 8 minute
LOTO: Peste 3,54 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 26 aprilie 2026
 
