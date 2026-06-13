Liderul criminal care și-a făcut zoo, piscină și club de noapte la închisoare, neutralizat. Anunțul lui Donald Trump / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @wirestock

Hector Guerrero Flores, considerat șeful uneia dintre cele mai periculoase grupări criminale din America Latină, a fost neutralizat.

Hector Rusthenford Guerrero Flores, cunoscut sub numele de Nino Guerrero și identificat drept liderul organizației criminale Tren de Aragua, a fost ucis în timpul unei operațiuni desfășurate în sudul Venezuelei. Anunțul a fost făcut atât de autoritățile americane, cât și de cele venezuelene, într-un nou semn al colaborării dintre cele două state.

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela a transmis că acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu Statele Unite.

„Ca parte a unei operaţiuni combinate” cu Statele Unite, „structurile crimei organizate” au fost destructurate.

Instituția a precizat și rezultatul confruntărilor din teren.

„Au avut loc ciocniri cu membri ai acestor structuri criminale, în timpul cărora Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Nino Guerrero, a fost neutralizat”.

Donald Trump a confirmat operațiunea

Președintele american Donald Trump a anunțat eliminarea liderului Tren de Aragua printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

„Comandamentul Sudic al Statelor Unite a efectuat un atac rapid şi letal pentru a-l elimina pe Nino Guerrero, infamul lider al Tren de Aragua”.

Acesta a subliniat că misiunea s-a desfășurat în colaborare cu autoritățile venezuelene.

Operațiunea a avut loc, potrivit mesajului său, „în strânsă coordonare” cu Venezuela, condusă de preşedinta interimară Delcy Rodriguez de la capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite în ianuarie.

Trump a transmis și un avertisment pentru membrii organizației.

„Teroriştii din Tren de Aragua nu mai au refugiu în Venezuela sau în altă parte”.

Recompensă de cinci milioane de dolari pentru capturarea lui Nino Guerrero

Liderul grupării, în vârstă de 42 de ani, a fost inculpat în 2025 de un tribunal din New York alături de alți 69 de presupuși membri ai rețelei. Procurorii americani îl acuzau că a coordonat și facilitat acte de terorism și violență pe teritoriul Statelor Unite.

Departamentul de Stat al SUA stabilise o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informațiile care ar fi dus la prinderea sa.

La prezentarea rechizitoriului, procurorul american Jay Clayton a declarat: „Guerrero Flores a fost creierul din spatele evoluţiei Tren de Aragua, care a trecut de la o bandă de deţinuţi venezueleni la organizaţie teroristă transnaţională”.

Cum a devenit Tren de Aragua una dintre cele mai temute organizații criminale

Tren de Aragua a apărut în 2014 în statul venezuelean Aragua și, potrivit rapoartelor serviciilor de informații, și-a extins activitatea în opt state din America de Sud. Organizația este acuzată de trafic de persoane, omoruri, răpiri, trafic de droguri, extorcare, furturi și exploatări miniere ilegale, dar și de controlul unor afaceri aparent legale.

Închisoarea Tocoron, transformată într-un centru al grupării

Autoritățile venezuelene au anunțat în 2023 că au destructurat complet organizația după preluarea controlului asupra închisorii Tocoron, loc considerat bastionul rețelei.

Un raport publicat în 2025 de Insight Crime susține că Nino Guerrero a construit puterea organizației chiar în perioada detenției sale și că penitenciarul a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale influenței bandei.

Potrivit aceleiași analize, resursele financiare ale grupării au permis amenajarea în interiorul închisorii a unor facilități precum o grădină zoologică, o piscină, un loc de joacă, un restaurant și un club de noapte.

Relațiile dintre Washington și Caracas se apropie de o nouă etapă

Operațiunea comună are loc într-un context de relansare a cooperării dintre Statele Unite și Venezuela. Cele două țări au reluat relațiile diplomatice în martie, după întreruperea acestora în 2019, iar autoritățile americane lucrează la redeschiderea ambasadei din Caracas.

În același timp, administrația Donald Trump a început să relaxeze treptat sancțiunile impuse Venezuelei, în contextul adoptării unor noi reglementări privind sectorul petrolier și activitățile miniere, care permit o implicare mai mare a investițiilor private.