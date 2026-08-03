Admitere 2026. La ce folosește nouă facultate din Universitatea din București, o ”Elveție a științelor”.”Ce ieși de acolo?”/ VIDEO

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Dreptul, Psihologia, dar și facultățile din domeniul științelor atrag tot mai mulți candidați la Universitatea din București. Rectorul Marian Preda anunță peste 14.000 de confirmări la admitere și creșteri importante față de anul trecut.

Universitatea din București înregistrează un an foarte bun la admitere. Peste 14.000 de candidați și-au confirmat deja locul la programele de licență și master, cu aproximativ 1.300 mai mulți decât în aceeași etapă a anului trecut. În emisiunea DCEdu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DCNews și DCNewsTV, rectorul Marian Preda a vorbit despre facultățile care au atras cei mai mulți candidați, dar și despre noua Facultate de Studii Interdisciplinare, creată pentru a răspunde cerințelor unei piețe a muncii aflate în continuă schimbare.

”Noi avem acum cam 8.400 - 8.500 de studenți la licență pe limba română și câteva sute, deja, înmatriculați, studenți străini- și o să avem mai mulți după sesiunea din toamnă, la ei fiind procesul mai lung. Avem cam 5.500 - 5.600 deja la master, confirmați. Vorbesc numai de confirmări, pentru că unii au două, trei, chiar și patru opțiuni. Confirmările sunt deja cu aproximativ 1.300 mai multe decât anul trecut, per total, la licentă și master. Avem peste 14.000 de studenți care au confirmat deja și, după sesiunea de toamnă, e posibil să mai creștem cam cu 1.500” a spus prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, în emisiunea DCEdu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV.

Admitere 2026. Cele mai căutate facultăți. Paradoxul de la Drept

În ceea ce privește preferințele studenților, rectorul Marian Preda spune: ”Cererile nu se schimbă chiar atât de mult de la un an la altul. La Drept, paradoxal, deși aveam o cerere foarte mare, anul acesta s-au înscris și au confirmat cu 150 de studenți mai mult decât anul trecut. La Sociologie avem o creștere semnificativă - și datorită resurselor umane. M-a bucurat foarte mult să văd creșteri la Știință, la Chimie! Avem 190 de studenți care au confirmat la licență la Chimie. Minunat! La Fizică avem o creștere semnificativă. La Psihologie, în continuare sunt foarte mulți”.

”Ce ieși de acolo?”. Dezvăluiri din noua facultate a Universității din București

”Drept urmare, aproape că n-au fost căderi” subliniază rectorul. Marian Preda a mai vorbit despre o facultate nouă, ”de Studii Interdisciplinare”. Prof. univ. dr. Sorin Ivan a recunoscut că au fost multe discuții, în mediul academic, pe marginea acestei facultăți: ”La ce folosește? Ce ieși de acolo?”. Rectorul Marian Preda a venit cu exemple: ”Științe cognitive - ele înseamnă psihologie, dar și filosofie lingvistică, biologie, fiind vorba despre creier. La Robotică, ai software, hardware, precum și mecanică, fizică, dar și lingvistică computațională”. Scopul a fost o ”Elveție a științelor”. Rectorul a continuat cu exemple: ”Avem acum programe care merg spre zona de nutriție, stil de viață sănătos. Acolo ai și biologie, și sociologie, sociologia corpului, psihologie, chestiuni legate de chimie. Cu toate acestea, aduse împreună, obținem un program promițător”.

De la Drept și Psihologie până la Chimie, Fizică și noile programe interdisciplinare, admiterea din 2026 arată o diversificare a intereselor viitorilor studenți. Pentru conducerea Universității din București, această evoluție reflectă adaptarea ofertei educaționale la cerințele unei societăți și ale unei piețe a muncii aflate într-o continuă transformare.