O treime din generația născută acum 18 ani nu a mai ajuns la Bac. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară: Este un dezastru

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Aproximativ o treime dintre copiii născuți în urmă cu 18 ani nu au mai ajuns să susțină examenul de Bacalaureat. Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară consiedra că situația este un dezastru.

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară, profesor universitar de Pedagogie, a vorbit despre numărul mare de tineri care nu ajung să susțină examenul de Bacalaureat și a explicat că o parte dintre aceștia ar putea fi plecați în străinătate cu părinții, ceea ce ar mai reduce din amploarea fenomenului.

Cu toate acestea, profesorul este de părere că situația este gravă și școala are responsabilitatea de a-i sprijini pe toți elevii, inclusiv pe cei proveniți din medii defavorizate sau cu dificultăți de învățare.

„În urmă cu 18 ani se nășteau în jur de 200.000 de români. Iată că acum, la Bac, au participat în jur de 120.000-130.000 de elevi. Unde s-au pierdut? S-a pierdut o cohortă importantă, 60.000-70.000 de persoane nu au ajuns să dea Bac-ul”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Haideți să ne gândim la faptul că o parte din acești tineri poate că au plecat în străinătate la părinți, poate că părinții i-au luat pe acolo, la studii, poate că i-au lăsat la bunici până la învățământul primar, după care i-au luat.

Putem să-i dăm la o parte pe aceștia și această perspectivă ar mai diminua dintr-un dezastru, că este un dezastru. În momentul în care școala pierde niște tineri pe drum... Știți cum este? Ca în război: nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă, nici măcar un singur om. Un singur om dacă eșuează, școala este de vină. Școala și profesorii!

De la părinți nu poți avea așteptări. Poate copilul are noroc să aibă părinți care să-l îndemne spre educație, dar școala trebuie să lucreze chiar și cu cei care au părinți dezastru, școala trebuie să lucreze chiar și cu cei care au anumite deficiențe de învățare, școala trebuie să lucreze cu toți, pentru că școala trebuie să lucreze pentru toți”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

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Școala românească, o școală pentru elite și pentru cei care deja învață

Potrivit profesorului, școala nu ar trebui să se concentreze doar asupra elevilor performanți, ci mai ales asupra celor care riscă să abandoneze sau să rămână în urmă. Acesta a explicat că adevărata misiune a sistemului de învățământ este să-i ajute pe acești copii.

„Din păcate, în școala românească, din când în când, în anumite zone, se regăsește doar o școală pentru elite sau o școală pentru cei care deja învață. Problema este că eu am nevoie de o școală mai ales pentru cei care se rătăcesc pe drum. Pe ei trebuie să-i salvezi. Ceilalți s-au salvat singuri.

Ceilalți există în sistem, învață cu sau fără școală, se duc la universități mari în lume, fac meditații, se salvează. Problema este ce facem cu cei pe care îi pierdem pe parcurs? Școala are mai multe roluri. Nu are doar rolul de informare, cel pe care îl dezvoltă Bacalaureatul, ci și rolul de educare a individului”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară.

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„Școala este un instrument de pregătire pentru lumea adultă”

Prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară a explicat că școala îi pregătește pe tineri pentru viața de adult, îi ajută să învețe reguli și să se dezvolte.

Potrivit acestuia, tinerii care părăsesc școala pot întâmpina dificultăți mai târziu, iar autoritățile ar trebui să îi urmărească și să încerce să îi readucă la școală.

„Tinerii care s-au pierdut din sistem au avut sau nu au avut șansa să învețe anumite elemente de comunicare, de dezvoltare personală, de înțelegere a lumii în care ne aflăm, chiar și o conduită în care trebuie să asculți de niște reguli, pentru că școala este unul dintre puținele sisteme care îl învață pe individ cu regulile din lumea adultă.

În lumea adultă nu poți să faci ce vrei. În lumea digitală, în care ei se scufundă, poți să faci ce vrei. Orice ai face într-un joc, de exemplu, ți se dă o nouă viață după aceea, dacă plătești sau după un anumit timp. În viața reală, nu se întâmplă așa. Școala este un instrument de pregătire pentru lumea adultă.

Dacă pe acești tineri i-am pierdut pe parcurs, ei vor reprezenta o problemă pentru societate mai târziu, pentru că o parte dintre ei nu au avut șansa să se dezvolte. Decidenții ar trebui să urmărească aceste cohorte. Sunt oamenii țării. Ar trebui să știe ce se întâmplă cu ei, ar trebui să-i recupereze atunci când se pierd, nu să vedem la Bacalaureat că dispar”, a spus prof. univ. dr. Ion-Ovidiu Pânișoară la DC News.

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