Von der Leyen: Rețelele sociale nu sunt o jucărie. Noile reguli pe care le pregătește UE

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene. Foto: Agerpres

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut măsuri mai ferme pentru protejarea copiilor în mediul online, și spune că dovezile prezentate de Grupul special privind siguranța copiilor pe internet ar trebui să contribuie la conturarea viitoarelor politici europene în acest domeniu.

Ursula von der Leyen a declarat că dovezile susțin tot mai mult introducerea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale și a sugerat o abordare etapizată, adaptată diferitelor grupe de vârstă, notează Euronews.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, șefa Comisiei Europene a afirmat că argumentul potrivit căruia copiii foarte mici nu ar trebui să aibă acces la ecrane și platforme digitale, iar cei cu vârsta sub 13 ani ar trebui să poată utiliza rețelele sociale doar sub supravegherea unui adult și pentru perioade limitate de timp, este „cel mai convingător”.

„Rețelele sociale nu sunt o jucărie”, a spus aceasta și a avertizat că „menținerea situației actuale, în care continuăm să le permitem marilor companii din domeniul tehnologiei acces neîngrădit la copiii noștri, va condamna o nouă generație la mai multe probleme de sănătate mintală, dependență și suferință”. Potrivit datelor cercetării, tinerii petrec între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% dintre copiii mici s-au confruntat cu probleme emoționale sau psihosociale în mediul online.

Președinta Comisiei Europene și-a exprimat sprijinul pentru utilizarea pe scară mai largă a tehnologiilor de verificare a vârstei, subliniind că dezbaterea nu este despre dacă cei mici ar trebui să folosească vreodată rețelele sociale, ci despre „dacă și când rețelele sociale ar trebui să aibă acces la copiii noștri”.

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Companiile din domeniul tehnologiei au „o obligație de protecție”

Ursula von der Leyen a susținut că responsabilitatea pentru siguranța platformelor online ar trebui să revină companiilor din domeniul tehnologiei, și nu părinților sau copiilor, deoarece acestea au „o obligație de protecție față de utilizatorii lor”.

„În Europa, cine dezvoltă un produs este responsabil pentru siguranța acestuia”, a continuat ea. „Producătorii de automobile trebuie să se asigure că vehiculele lor sunt sigure. Nu ne așteptăm ca un copil să își proiecteze singur centura de siguranță. Nu ne așteptăm ca părinții să monteze airbaguri acasă. Același principiu trebuie să se aplice și marilor companii din tehnologie”.

Dr. Maria Melchior, coautoare a raportului, a declarat că „toți suntem conștienți de oportunitățile extraordinare pe care ni le oferă tehnologia, dar știm și că pericolele potențiale sunt la fel de mari”.

Raportul identifică o categorie de servicii denumită „social media+”, care include platforme cu funcții considerate nepotrivite pentru vârsta copiilor, precum derularea infinită a conținutului, redarea automată a materialelor și notificările persistente.

Profesorul Jörg Fegert, de la Universitatea din Ulm, Germania, a afirmat că „pe baza dovezilor pe care le avem, recomandăm armonizarea la nivelul Uniunii Europene a introducerii unei restricții de vârstă care să interzică accesul la platformele de tip social media+ pentru copiii sub 13 ani”.

Ursula von der Leyen a confirmat că Executivul european va analiza recomandările grupului de experți înainte de a prezenta propuneri legislative după vară și a adăugat: „Pentru că copilăria nu poate aștepta. Iar odată pierdută, nu o mai putem aduce înapoi”.