Mojtaba, noul Lider Suprem al Iranului și fiul lui Khamenei, l-a amenințat pe Trump cu moartea. Ascuns de două luni, Mojtaba postează pe internet

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Noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a jurat să răzbune moartea tatălui său, fostul Lider Suprem Ayatollahul Ali Khamenei, printr-o serie de mesaje publicate sâmbătă dimineață pe platforma X.

„Ne luăm angajamentul să răzbunăm sângele tău curat, precum și sângele tuturor martirilor din aceste două războaie, plătindu-le cu aceeași monedă asasinilor nemiloși și josnici. Această răzbunare este dorința întregii noastre națiuni și se va îndeplini fără doar și poate”, a scris Khamenei.

Ali Khamenei, Liderul Suprem al Iranului în vârstă de 86 de ani, a fost eliminat pe 28 februarie în urma unor atacuri aeriene comune ale SUA și Israelului, care au lovit reședința sa fortificată din Teheran.

„Asasinii nemiloși și josnici ai Liderului martir, ale căror nume sunt complet documentate, de la cel mai înalt rang până la cel mai de jos, vor lua cu ei în mormânt visul de a muri liniștiți, în propriul pat”, a adăugat noul lider suprem în tirada sa de pe rețelele de socializare, citat de Fox News.

În ultima săptămână, Iranul a organizat funeralii oficiale pentru Ali Khamenei, iar presa de stat a raportat că peste 40 de milioane de oameni au participat la diverse momente ale ceremoniilor care s-au întins pe parcursul a șapte zile.

Mojtaba Khamenei le-a mulțumit celor prezenți la funeralii în seria de postări publicată sâmbătă dimineață.

„Îmi exprim recunoștința profundă pentru prezența istorică și impresionantă, capabilă să zdrobească moralul inamicului, a zecilor de milioane de oameni din Iran și Irak”, a scris acesta.

Trump a ordonat Pentagonului să dezlănțuie iadul în Iran dacă va fi asasinat

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că a ordonat Pentagonului să bombardeze Iranul la niveluri nemaivăzute vreodată, în cazul în care el va fi asasinat în urma unui complot al Republicii Islamice, relatează Agerpres EFE.

"Eu sunt de mult timp pe lista lor. Cu asta ne confruntăm. Am lăsat instrucţiuni: dacă se întâmplă ceva, efectiv să-i bombardeze la niveluri cum nu s-a mai văzut niciodată înainte", a spus Trump într-un interviu acordat publicaţiei New York Post.

Donald Trump a răspuns astfel unor relatări din presă conform cărora Israelul ar fi avertizat SUA că Iranul ar pune la cale un plan pentru a-l asasina.

Totuşi, Trump a susţinut că nu a existat niciun astfel de avertisment din partea Israelului, dar a insistat că este conştient de faptul că este o ţintă a Iranului, ţară a cărei conducere politică şi militară a fost decimată în bombardamentele americano-israeliene lansate la sfârşitul lunii februarie.