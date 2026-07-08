Caz șocant: Un bărbat a sunat un copil și a încercat să-l convingă să pornească aragazul din casă, mințindu-l că e angajat al serviciului de gaze - AUDIO

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Un bărbat a sunat un copil și a încercat, timp de aproape o oră, să îl convingă să pornească aragazul din casă, prezentându-se drept angajat al serviciului de gaze.

Cazul șocant s-a întâmplat în Republica Moldova. Polițiștii de peste Prut sunt în alertă și au lansat chiar un avertisment pentru părinți după ce un bărbat a sunat un copil și a încercat, timp de aproape o oră, să îl convingă să pornească aragazul din casă, prezentându-se drept angajat al serviciului de gaze.

Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova (IGP) a publicat și o secvență din discuția purtată de bărbat cu fetița în vârstă de 7 ani din satul Sadovoe, municipiul Bălți.

"Poliția atenționează asupra unui caz înregistrat în satul Sadovoe, municipiul Bălți, unde o fetiță de 7 ani a fost contactată în repetate rânduri de un bărbat necunoscut care s-a prezentat drept angajat al unui serviciu de verificare a gazelor, spunându-i copilei cǎ apelul este efectuat la rugǎmintea tatǎlui acesteia.

Ulterior, individul a discutat și cu mama copilului, solicitându-i același lucru

În decurs de aproximativ 40 de minute, acesta a efectuat mai multe apeluri telefonice și a încercat să o convingă pe minoră să meargă la bucătărie și să deschidă ochiurile aragazului, sub pretextul efectuării unor verificări. Ulterior, individul a discutat și cu mama copilului, solicitându-i același lucru, însă a fost refuzat.

Reamintim că niciun angajat al serviciilor de gaz, energie electrică, apă sau al altor instituții nu va solicita telefonic copiilor sau adulților să efectueze astfel de acțiuni în locuință.

Pentru siguranța celor mici:

Explicați-le să nu urmeze indicațiile primite telefonic de la persoane necunoscute;

Învățați-i să închidă apelul și să anunțe imediat un părinte sau un alt adult de încredere;

Discutați cu ei despre riscurile comunicării cu străinii, inclusiv prin telefon;

Reamintiți-le să nu ofere informații despre familie, adresă sau despre faptul că sunt singuri acasă.



Poliția îndeamnă părinții să poarte discuții preventive cu copiii și să le explice cum să reacționeze în astfel de situații. În cazul în care primiți apeluri suspecte sau observați situații similare, anunțați imediat Poliția la 112", a transmis Poliția Republicii Moldova.