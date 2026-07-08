Relația România-SUA, în centrul atenției după Summitul NATO: Rolul lui Nicușor Dan în diplomația tranzacțională cu Washingtonul

Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan a anunțat miercuri dimineață că nu va exista o retragere totală a trupelor americane de pe Flancul Estic al Alianței Nord-Atlantice.

Într-o conferință de presă susținută la Ankara, președintele României a prezentat principalele obiective ale României la Summitul NATO, precizând că nu vede „un risc de retragere a trupelor (n.r. americane) de pe Flancul Estic" al Alianței Nord-Atlantice.

Nicușor Dan a mai spus că Articolul 5 rămâne definitoriu pentru securitatea colectivă a aliaților, iar cheltuielile pentru apărare au crescut și trebuie să mai crească astfel încât să descurajeze potențialii inamici.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a lăudat implicarea președintelui în punerea pe agendă a obiectivelor de interes pentru România.

„E un discurs tehnic, echilibrat, exact, obiectiv, iar președintele țării arată ca un om la muncă. Nicușor Dan s-a dus la muncă acolo și a procedat în consecință. Ne-a comunicat ce s-a discutat acolo, cu referire la România, deci, efectiv, ca un matematician de bună calitate, președintele României și-a făcut treaba“, a spus Bogdan Chirieac.

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Bogdan Chirieac: SUA trebuie impresionate și convinse

Întrebat despre reîncălzirea relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii, analistul politic a precizat că „nu s-au făcut nici primii pași“.

„Vă așteptați la doamna Oana Țoiu să spargă zidul ridicat între România și SUA? Nu, așteptările noastre trebuie să fie realiste. E bine că Marco Rubio ne-a lăudat, fiindcă România a pus la dispoziție bazele aeriene pentru avioanele-cisternă ale SUA în cazul războiului din Iran, însă în momentul acesta nu avem cu ce să impresionăm SUA.

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Încearcă, și încearcă tare, președintele Nicușor Dan să facă asta, dar când tot aparatul diplomatic de sub domnia sa nu face ceea ce trebuie - nu fiindcă nu ar ști, ci fiindcă e un ministru al Afacerilor Externe pe care domnul Nicușor Dan l-a acceptat - chiar nu ai ce să faci. Așteptăm să vedem, inclusiv pe canale neoficiale cum impresionăm și cum convingem SUA.

Statele Unite pot fi impresionate prin așa-numita diplomație tranzacțională, în care oferim oportunități de business, America devine interesată de oportunitățile uriașe ale României, iar partea militară și politică vin de la sine. România nu poate să facă acest lucru acum“, a mai precizat Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

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Nu în ultimul rând, analistul politic s-a arătat încântat de anunțul președintelui referitor la rămânerea trupelor americane pe Flancul Estic al NATO

„Președintele Nicușor a mai spus că se ține seama și de contextul internațional. L-am auzit făcând referire și la situația din Ucraina. Nu vor pleca americanii din România. Că se retrage un număr de trupe și de echipamente nu mai e un secret, dar nu va fi o retragere totală. Câtă vreme mai există drapelul american în România va fi un punct câștigat față de ruși, că nu ataci numai România, ci ataci și drapelul american, ceea ce Rusia nu cred că vrea să facă“, a concluzionat, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac.

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