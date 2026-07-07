Adio taxe ascunse la bagaje, familiile stau împreună gratuit. Victoria din PE, noul regulament european privind călătoria cu avionul

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După ani de negocieri, Bruxelles-ul a reușit să treacă un nou regulament european privind zborul cu avionul.

”Victorie majoră în Parlamentul European pentru toți cei care călătoresc cu avionul!

După ani de negocieri, am adoptat astăzi o legislație care pune capăt multor abuzuri și taxe ascunse practicate de companiile aeriene. Am reușit să menținem compensațiile pentru pasageri și să introducem reguli de bun simț.



Adio taxe ascunse la bagaje : prețul afișat inițial trebuie să includă automat un bagaj de mână. Fără surprize neplăcute la finalul rezervării.

: prețul afișat inițial trebuie să includă automat un bagaj de mână. Fără surprize neplăcute la finalul rezervării. Familiile stau împreună, gratuit : copiii sub 14 ani vor sta lângă părinți fără să mai plătiți taxe suplimentare pentru alegerea locului.

: copiii sub 14 ani vor sta lângă părinți fără să mai plătiți taxe suplimentare pentru alegerea locului. Interzicerea abuzului „No-Show” : ați pierdut zborul de dus? Compania aeriană nu vă mai poate anula automat și zborul de întoarcere.

: ați pierdut zborul de dus? Compania aeriană nu vă mai poate anula automat și zborul de întoarcere. Compensații protejate : dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore, dreptul la compensație (între 250 și 600 de euro) rămâne neatins. Mai mult, companiile sunt acum obligate să vă trimită un email cu instrucțiuni clare despre cum să vă cereți banii în caz de probleme.

: dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore, dreptul la compensație (între 250 și 600 de euro) rămâne neatins. Mai mult, companiile sunt acum obligate să vă trimită un email cu instrucțiuni clare despre cum să vă cereți banii în caz de probleme. Mai multă asistență: reguli mult mai stricte și compensații garantate pentru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă, dacă aeroportul nu le oferă asistența la timp.

Europa trebuie să fie despre protejarea cetățenilor, iar acest vot arată exact asta călătorii fără stres, mai mult respect pentru banii și timpul vostru” notează Dan Barna, europarlamentar USR, pe Facebook.