„Sper că Rodi e mândră de mine”. Povestea Raniei Rossignoli, eleva venită din Italia care și-a depășit limitele la bacalaureat

Rania Rossignoli

Rania Rossignoli s-a mutat acum patru ani în România.

Rania Rossignoli a venit în România în urmă cu doar patru ani, după ce și-a petrecut copilăria în Italia. Limba română îi dădea emoții, dar voința, munca și încrederea în propriile forțe au cântărit mai mult decât orice obstacol. Fără nicio oră de meditații, Rania Rossignoli a încheiat examenul maturității cu media 9,51. A speriat-o limba română la înceut,

Doar patru ani de școală în România și zero meditații

„Nu mi-am făcut așteptări cu notele. Asta spun mereu: Nu îmi fac așteptări. De aceea nu pot spune că sunt nici dezamăgită, nici extrem de fericită. M-am uitat în primul rând la nota la limba română, pentru că acolo îmi era cel mai frică. Credeam că voi pica înainte să dau proba. Chiar dacă am venit în România acum patru ani și, după examen, aveam impresia că mă descurcasem, tot aveam emoții.

Când am văzut nota 9,40 la română, am zis: „Gata!”. Acesta era visul meu, să iau o notă mare la română. Mă simt împlinită”, a zis Rania Rossignoli pentru DC News.

Se poate doar patru ani de școală în România și zero meditații?

„Da. Cred că se poate. Dacă vrei să înveți și ai voință, poți reuși în orice circumstanțe”, a mai zis ea.

Nu ți s-a părut foarte greu când ai venit din Italia și ai început școala în România?

„Ba da, la început mi s-a părut foarte greu. Dar, cu ajutorul prietenilor, a profesorilor și prin munca mea, m-am adaptat. La început greșeam foarte mult când vorbeam românește. Le spuneam prietenilor să mă corecteze ori de câte ori greșesc, ca să învăț. Așa am reușit să mă adaptez”, a zis Rania Rossignoli.

Carmen Ciobotaru, mama Raniei, ne-a zis: „Când a început clasa a XII-a, ea insista să facă meditații, pentru că acum aproape toată lumea face. Eu i-am spus: „Nu. Îți interzic meditațiile. Pui mâna și înveți singură”. Și exact asta a făcut. A făcut totul singură”.

Cum este examenul de bacalaureat din Italia versus România?

„Din mai multe puncte de vedere, bacalaureatul din Italia mi se pare mai bine organizat decât cel din România. Nu spun că este mai ușor, ci că este mai complex. În România poți ajunge în clasa a XII-a fără să ai neapărat o pregătire foarte solidă, iar apoi poți lua bacalaureatul cu nota 6. În Italia, examenul este construit diferit și pune accent pe pregătirea din anii de liceu. Pe lângă probele scrise există și o probă orală, unde trebuie să prezinți experiențele pe care le-ai acumulat și activitățile care au legătură cu domeniul pe care vrei să îl urmezi. De exemplu, eu vreau să dau la Drept, așa că ar conta voluntariatul sau alte activități relevante în domeniul juridic. În ultimii trei ani de liceu trebuie să acumulezi astfel de experiențe și credite. Înainte de proba orală ai deja o parte din punctaj obținut prin activitatea ta din timpul liceului, iar după examenul oral se completează nota finală, până la 100 de puncte. Mi se pare un sistem mai echilibrat, pentru că nu contează doar ce faci în ziua examenului, ci și munca depusă pe parcursul liceului”, a mai zis eleva.

Dar, strict ca examen, ce ai schimba la bacalaureatul din România?

„În primul rând, structura. Mi se pare că ar trebui reorganizat. Aș pune mai mult accent pe gramatică și mai puțin pe eseuri. Poți să iei o notă bună și totuși să nu stăpânești foarte bine limba română în practică. De asemenea, timpul este foarte scurt și cred că și din acest punct de vedere examenul ar trebui regândit”, a mai zis Rania Rossignoli.

În ce limbă gândeai când rezolvai subiectele? În română sau în italiană?

„În română. De vreo trei ani gândesc în română. Primul an mi-a fost foarte greu, dar apoi, treptat, s-a schimbat ceva. Acum gândesc direct în română. Îmi dau seama de asta pentru că uneori îmi este chiar greu să mă exprim în italiană. La început gândeam în italiană și apoi încercam să traduc în română, pentru că îmi era greu. Acum nu mai este așa. Vocabularul meu este în română și gândesc aproape exclusiv în română”, a mai spus Rania Rossignoli care astăzi vorbește perfect în limba română. Doar debitul verbal o trădează că a trăit vreo 15 ani în Italia.

Cine te-a susținut cel mai mult în perioada aceasta?

„Mama. Ea a fost cea care m-a susținut cel mai mult. De la început a avut încredere că pot reuși fără meditații. A crezut în mine. De fiecare dată când aveam o problemă sau mă simțeam descurajată, vorbeam cu ea. Mereu îmi dădea sfatul potrivit și mă încuraja. M-a motivat să învăț pe cont propriu. Pentru mine a fost greu. Mi se pare că în ultimele luni am învățat doar pentru examen. La fel am făcut și pentru Evaluarea Națională și, în general, pe parcursul liceului. Dar, chiar dacă adaptarea nu a fost ușoară, am reușit. Mama a fost cea care m-a ajutat cel mai mult. În toate lunile acestea, când eram stresată, mergeam la ea. Ea prelua din stresul meu și mă liniștea. Cred că datorită ei am reușit să trec mai ușor peste emoții”, a mai spus Rania Rossignoli.

Te așteptai la media 9,51 sau ai fost surprinsă?

„Eu sunt o persoană foarte pesimistă și prefer să nu-mi fac așteptări. Mai bine să fiu plăcut surprinsă decât dezamăgită. Da, pot spune că am fost surprinsă, mai ales de nota de la Limba Română. Eu aveam atât de multe emoții încât, la un moment dat, mă gândeam chiar că nu voi lua Bacalaureatul. Dar pentru că sunt pesimistă. Nu pentru că nu aș fi învățat, ci pentru că veneam după doar patru ani petrecuți în școala românească și aveam această teamă că nu mă voi descurca. Nu mă puteam ascunde sub scuza că eu am venit doar de patru ani. Asta e. Mă adaptez. Așa am gândit. La primul subiect nu eram sigură că făcusem totul perfect și, tocmai de aceea, nu am vrut să-mi fac speranțe. A fost o surpriză foarte plăcută”, a mai spus Rania Rossignoli.

Ce vrei să faci mai departe? Rămâi în România sau te întorci în Italia?

„Nu, momentan nu iau în calcul să mă întorc în Italia. Mai ales că vreau să urmez Facultatea de Drept și nu ar avea sens. Acum m-am adaptat în România. Pentru mine, Italia înseamnă prietenii pe care i-am lăsat acolo și atât. România are și ea foarte multe lucruri bune. Nu cred că toată lumea trebuie să plece din țară. Dacă voi urma Dreptul și vreau să devin avocat, este firesc să rămân aici. Meseria aceasta presupune să îți construiești cariera în sistemul juridic românesc. În Italia voi merge, cel mult, în vacanță, să-mi văd prietenii. Dar nu mă văd locuind sau muncind acolo. Nu mai simt nevoia. Sunt mulțumită aici”, a zis Rania Rossignoli.

Rania este nepoata Rodicăi Mitu, colega noastră de la DC News, care a plecat mult prea devreme dintre noi. Astăzi, Rania ne-a spus că speră că Rodi este mândră de ea. Și cu siguranță, chiar este.