UMF ”Carol Davila” începe înscrierile pentru admitere: 1322 de locuri, finanțate de la buget, 684 cu taxă

Luni, 6 iulie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va deschide perioada de înscriere pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea 26...

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București începe luni, 6 înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență, sesiunea 26 iulie 2026. Înscrierile se desfășoară exclusiv online până la data de 16 iulie 2026, vineri, 17 iulie, între orele 09:00–14:00 urmând să se realizeze exclusiv validările finale pentru candidații ale căror înscrieri online nu au fost validate.

Pentru sesiunea de admitere din iulie 2026, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București pune la dispoziția candidaților un total de 2.006 locuri. Dintre acestea, 1.322 de locuri sunt finanțate de la bugetul de stat, categorie care include și locuri alocate unor categorii speciale, iar 684 de locuri sunt disponibile cu taxă. Cele mai multe locuri sunt alocate programului de Medicină, respectiv 985 de locuri, dintre care 725 la buget și 260 cu taxă. Medicina dentară oferă 274 de locuri (190 buget și 84 taxă), iar Farmacia dispune de 114 locuri (94 buget și 20 taxă).

În zona programelor din domeniul Asistenței medicale, Asistența medicală generală însumează 172 de locuri (96 buget și 76 taxă), în timp ce specializarea Moașe are 29 de locuri (12 buget și 17 taxă). Programele din sfera tehnico-medicală includ Balneofiziokinetoterapia și recuperarea, cu 98 de locuri (33 buget și 65 taxă), precum și Tehnica dentară, tot cu 98 de locuri (33 buget și 65 taxă). Radiologia și imagistica medicală dispune de 79 de locuri, repartizate între 42 de locuri bugetate și 37 cu taxă.

Pentru extensia Ploiești, programul de Asistență medicală generală are 49 de locuri (33 buget și 16 taxă), iar Balneofiziokinetoterapia și recuperarea din cadrul aceleiași extensii însumează, de asemenea, 49 de locuri (33 buget și 16 taxă). Programul de Nutriție și dietetică este prevăzut cu 49 de locuri (31 buget și 18 taxă), admiterea pentru acest program urmând să se desfășoare în sesiunea din septembrie 2026.

„ Deschiderea sesiunii de admitere pentru anul universitar 2026–2027 constituie un moment de referință pentru evoluția comunității academice a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, precum și pentru procesul de formare a noilor generații de specialiști în domeniul sănătății. Universitatea noastră își reafirmă angajamentul constant față de excelența în educație, cercetare și practică medicală, prin oferirea unui cadru academic competitiv, modern și profund aliniat exigențelor și nevoilor actuale ale sistemului de sănătate. Îi încurajez pe toți candidații care aspiră la o carieră în medicină și în științele sănătății să facă acest pas important alături de instituția noastră, urându-le tuturor mult succes la apropiatul examen de admitere”, a declarat Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, Prof. univ. dr. Viorel Jinga.

Oferta de studii de licență UMFCD 2026–2027

Pentru anul universitar 2026–2027, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București oferă o gamă de programe de studii universitare de licență în domeniul Sănătate, organizate în regim de învățământ cu frecvență (IF).

Programul de Medicină, desfășurat în cadrul Facultății de Medicină are o durată de șase ani și cumulează 360 de credite ECTS. Taxa anuală de școlarizare este de 19.000 de lei, iar programul este derulat în regim IF, inclusiv în cadrul unor forme de pregătire la solicitarea Ministerului Apărării Naționale.

În cadrul Facultății de Stomatologie, programul de Medicină dentară se desfășoară în regim IF, are 360 de credite ECTS și o taxă anuală de 19.000 de lei, fiind inclus în programele organizate la solicitarea Ministerului Apărării Naționale.

Facultatea de Farmacie oferă programul Farmacie, acreditat, cu o durată de cinci ani (300 de credite ECTS), organizat în regim IF, cu o taxă anuală de 10.000 de lei. În aceeași facultate este inclus și programul Nutriție și dietetică, cu 180 de credite ECTS și o taxă anuală de 8.000 de lei.

Facultatea de Moașe și Asistență Medicală reunește mai multe programe de studii universitare de licență. Programul de Asistență medicală generală, inclusiv extensia Ploiești are 180 de credite ECTS și o taxă anuală de 8.000 de lei. Programul de Moașe este acreditat, are 180 de credite ECTS și aceeași taxă anuală de 8.000 de lei. Programul de Radiologie și imagistică medicală este autorizat provizoriu, are 240 de credite ECTS și o taxă anuală de 8.000 de lei. Programul de Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 180 de credite ECTS și taxă anuală de 8.000 de lei, iar extensia sa de la Ploiești are aceeași structură de studii și aceeași valoare a taxei. Programul de Tehnică dentară se desfășoară în regim IF, are 180 de credite ECTS și o taxă anuală de 8.000 de lei.

În cifra totală de școlarizare sunt incluse locuri special alocate pentru absolvenți de licee din mediul rural, candidați de etnie romă, precum și locuri destinate unor instituții și structuri din sistemul național de securitate, inclusiv Serviciul Român de Informații.

De asemenea, sunt prevăzute locuri pentru categoriile reglementate de legislația în vigoare privind protecția socială, minoritățile naționale și persoanele cu dizabilități. Suplimentar, 10 locuri cu taxă sunt rezervate absolvenților UMF „Carol Davila” care optează pentru a doua facultate.

Categorii scutite de taxa pentru participare

Taxa de participare la concursul de admitere este stabilită la 500 de lei, indiferent de programul de studii ales, iar achitarea acesteia se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei de înscriere, utilizând sistemul integrat de procesare a plăților.

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații cu vârsta sub 26 de ani care se încadrează în una dintre următoarele categorii: copii ai personalului didactic sau didactic auxiliar (activ ori pensionat), orfani de unul sau ambii părinți, persoane provenite din familii monoparentale, persoane aflate în situații de vulnerabilitate socio-economică sau medicală, precum și candidați instituționalizați sau aflați în plasament familial ori rezidențial. Scutirea se acordă exclusiv pe baza documentelor justificative încărcate în platforma de admitere, conform situației fiecărui candidat.