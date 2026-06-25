Profesorii protestează joi la Parlament. Cer modificarea legilor Educaţiei

Protest al salariaților din Educație. Sursa foto: Agerpres/ foto din 08.09.2025

Reprezentanţii celor trei mari federaţii sindicale din Educaţie protestează joi, 25 iunie, la Palatul Parlamentului. Profesorii depun peste 160.000 de semnături pentru a cere modificarea şi completarea legilor educaţiei.

Astfel, protestatarii solicită Parlamentului anularea unor prevederi introduse în legea 141/2025. Ei spun că aceste prevederi afectează calitatea actului educaţional, dar şi condiţiile de muncă ale personalului din învăţământ.

Protestul este organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater", care reunesc peste 300.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar, universitar şi cercetare, şi va avea loc la ora 11:00.

Sindicaliştii cer parlamentarilor reducerea numărului maxim de elevi la clasă, la 22 în învăţământul primar şi 26 în gimnaziu şi liceu. De asemenea, aceştia mai vor revenirea la modul de calcul al plăţii cu ora şi revenirea la norma didactică înainte de intrarea în vigoare a legii 141/2025. În plus, sindicaliştii cer ca profesorii cu gradul didactic 1 şi o vechime de peste 25 de ani să beneficieze de reducerea normei cu 2 ore.

Sindicaliștii solicită, de asemenea, ca elevii de clasa a VIII-a să poată învăța în clase organizate separat, indiferent de numărul de elevi, măsură despre care spun că ar contribui la creșterea calității pregătirii pentru Evaluarea Națională.Inițiativa mai propune ca studenții înscriși la programele de licență didactică cu dublă specializare sau la masteratul didactic să primească burse echivalente cu salariul net al unui profesor debutant.

În același timp, liceenii medaliați la olimpiadele internaționale ar urma să își păstreze bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, cu condiția să își mențină performanțele.

"Facem un apel către parlamentarii din Parlamentul României, solicitându-le discutarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, astfel încât anul şcolar 2026-2027 să înceapă în condiţii optime, atât pentru angajaţii din învăţământ, cât şi pentru beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional”, au transmis cele trei federații sindicale.