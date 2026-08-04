Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Prof. univ. dr. Marian Preda propune o nouă abordare a evaluării studenților / video

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Prof. univ. dr. Marian Preda susține că dezvoltarea inteligenței artificiale impune schimbări în modul în care sunt evaluați studenții.

Prof. univ. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, a vorbit despre impactul inteligenței artificiale în educație și a explicat că utilizarea acesteia trebuie reglementată, astfel încât să fie folosită pentru documentare și organizarea informațiilor, dar nu pentru redactarea lucrărilor.

„Ultima temă foarte importantă este etica și integritatea academică în educație și cercetare și aș vrea s-o privim în actualitatea aceasta care este remodelată de inteligența artificială, adică s-o conectăm și la inteligența artificială pentru că a devenit un autor prolific, prodigios, și nu mai știm cine e autorul, ce se întâmplă. Cum abordează Universitatea din București această temă extraordinar de importantă, de gravă și de sensibilă?”, a întrebat Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Da, orice schimbare necesită schimbări în valuri și adaptare în valuri. Principiile etice rămân aceleași. Codul etic cel mai vechi include nu să nu furi, să nu minți, să nu copiezi. Copiatul e un furt.

Important este cum ne adaptăm la inteligența artificială. Noi nu putem să le impunem tinerilor să nu folosească inteligența artificială. E parte din viața lor, dar trebuie să reglementăm lucrurile astfel încât și redactarea, și prezentarea tuturor lucrărilor - de la un eseu, o lucrare de licență, un document de examen - să folosească inteligența artificială pentru documentare, pentru structurare, dar nu pentru redactare”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda.

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Studenții trebuie să învețe să folosească responsabil inteligența artificială

Prof. univ. dr. Marian Preda a explicat că universitățile trebuie să adapteze modul de evaluare și să îi învețe pe studenți să folosească responsabil inteligența artificială. Acesta a avertizat că utilizarea excesivă a acestei tehnologii poate genera probleme etice.

„Deja lucrăm și noi la ghiduri și la instrucțiuni prin care, pe de o parte, la orice tip de examinare, examenul să fie creativ, astfel încât să nu poată folosi inteligența artificială. Dacă le dai cazuri particulare, dacă îi pui să aplice o schemă la niște situații concrete, se vede dacă vor copia.

De asemenea, să-i învățăm noi cum să folosească unde trebuie, astfel încât inteligența artificială să le ușureze munca - la documentare, la realizarea unei structuri, a unui eseu - și după aceea să-i învățăm noi care sunt pericolele dacă folosesc în mod excesiv inteligența artificială.

Cam despre asta e vorba și e o problemă la nivelul școlii, în primul rând, dar la nivelul societății în general. Cum o folosim astfel încât să evităm problemele etice, care sunt mult mai largi, și de etică juridică, și de intruziune în viața noastră personală, și de supraveghere, supervizare și furt de informații de la nivel de indivizi, organizații și state și așa mai departe. Deci o problemă complexă”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda.

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România trebuie să meargă spre Vest

Întrebat în ce direcție se îndreaptă România, prof. univ. dr. Marian Preda a afirmat că viitorul țării trebuie să fie orientat spre Vest.

„Încotro se îndreaptă România”, a întrebat Sorin Ivan.

„Cu siguranță înainte și „înaintele” trebuie să fie spre vest”, a spus prof. univ. dr. Marian Preda la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.

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