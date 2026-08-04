Dependențele la copii și adolescenți. De la ecrane, la riscul consumului de droguri. Psiholog Monica Sandu, la Părinți Prezenți / video

Dependențele la copii și adolescenți. De la ecrane, la riscul consumului de droguri. Psiholog Monica Sandu, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 4 august, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Monica Sandu despre dependențele copiilor.

Este vacanța de vară, iar pentru copii programul s-a schimbat complet. Nu mai există ore de curs, teme sau rutina din timpul școlii. Apare mai mult timp liber, iar odată cu el apar și mai multe ore petrecute în fața ecranelor, mai multe gustări nesănătoase și, în cazul adolescenților, mai mult timp petrecut în afara supravegherii părinților.

Mulți părinți spun că în timpul anului reușesc să impună reguli, însă în vacanță acestea devin tot mai greu de respectat. Telefonul, tableta, jocurile video sau rețelele sociale ocupă uneori aproape întreaga zi.

În același timp, specialiștii atrag atenția că dependențele nu încep întotdeauna cu drogurile sau alcoolul. De multe ori, ele pornesc din comportamente aparent banale, precum folosirea excesivă a telefonului, consumul compulsiv de dulciuri sau nevoia permanentă de stimulare și recompensă imediată.

În cazul adolescenților, atunci când aceste mecanisme nu sunt înțelese și gestionate la timp, ele pot deschide drumul către comportamente de risc tot mai serioase, inclusiv consumul de substanțe interzise.

Discutăm astăzi despre dependențele care apar tot mai devreme în viața copiilor, despre semnalele pe care părinții nu ar trebui să le ignore, despre diferența dintre un obicei și o dependență, dar și despre ce pot face familiile pentru a preveni aceste situații.

Invitata noastră este Monica Sandu, psiholog și psihoterapeut, care are și formare în terapie cognitiv-comportamentală.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Ce este, de fapt, dependența?

Cum se naște o dependență?

Există copii mai predispuși la dependențe?

Cum își dă seama un părinte că are în față o dependență?

Toate dependențele au același mecanism?

Telefonul a devenit noua bonă?

Dulciurile, prima dependență?

De ce unii copii aleg drogurile?

De ce pedeapsa nu vindecă dependența?

Prevenția începe cu mult înainte de adolescență

Când trebuie cerut ajutorul unui specialist?

Copiii de astăzi sunt mai vulnerabili decât generațiile trecute?

Copiii noștri vor fi mai dependenți decât noi?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 4 august, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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