Despre literatură și psihologie. Cristina Danilov, invitata săptămânii la „De Ce Citim”

O nouă ediție a emisiunii „De Ce Citim” va aduce în prim-plan o discuție despre resorturile comportamentelor umane reflectate în societate.

Sâmbătă, 18 iulie, ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitata sa, scriitoarea și psihologul Cristina Danilov, vor vorbi despre cartea „Divanul cu pisici – din însemnările unui psiholog”, publicată anul acesta la editura Junimea.

Cristina Danilov este licențiată în Filologie (1996) și Psihologie (2007), psiholog clinician, hipnoterapeut, autonom in psihologia muncii și organizațională, , a debutat, în anul 1997, cu volumul de versuri Noi, Fiii Melcului, Editura Junimea, volum premiat cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, urmat în anul 2000, de volumul de versuri ”Ceva care să-mi amintească de mine” publicat la Editura Cartier din Republica Moldova. În 2023, a publicat volumul de eseuri pe teme psihologice Fuga din Babel și alte povestiri pentru suflet la Editura Junimea, urmat de Cufărul lui Cain (2024) distins cu Premiul Agenței de carte din București -Cartea Anului 2025, Douăsprezece nopți și o dimineață (2025) și Divanul cu pisici (2026) , publicate la aceeași editură.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România din anul 1996. A lucrat în presa scrisă și a publicat critică literară în revistele Convorbiri Literare, ArtPanorama, Cronica și este autorul și traducătorul antologiei de versuri Singular Destinies, Editura Cartier, 2002, antologie a poeziei basarabene tradusă în limba engleză (în colaborare cu profesorii Sean Cotter și Adam J. Sorkin, SUA) .

Din 2008, după un voluntariat de 3 ani în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, unde a derulat o serie de programe educaționale pentru deținuții condamnați pe viață , a profesat mai întâi ca inspector de specialitate, apoi ca șef serviciu în cadrul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei, D.A.S. Iași iar în prezent este consilier psiholog și șef Birou Comunicare și Proiecte în cadrul aceleiași Direcții. Este și psiholog cu atestat de liberă practică.

A profesat 3 ani ca asistent colaborator la Universitatea Petre Andrei din Iași, Facultatea de Psihologie, susținând seminariile cursurilor de Psihologie a Creativității și Psihologie Socială sub îndrumarea cercetătorului și profesorului dr. Mariana Caluschi.

Din 2021, este colaborator al cotidianului Ziarul de Iași, la rubrica Opinii, al revistei de cultură Littera Nova din Madrid, Spania și al revistei româno-americane New York Magazin România, unde susține o rubrică permanentă dedicată psihologiei. Publică articole în diverse reviste de cultură din țară.

Prezența sa la De Ce Citim aduce în prim-plan o activitate intensă, motivată de credința că literatura și psihologia trebuie să construiască punți și să ofere răspunsuri la întrebările fundamentale ale omului. Dialogul din platou se va concentra în jurul celui mai recent volum al său, „Divanul cu pisici – din însemnările unui psiholog”, apărut în acest an la Editura Junimea.

Realizatorul emisiunii „De Ce Citim” este scriitorul Flaviu George Predescu, membru al Uniunii Scriitorilor și jurnalist cu o bogată activitate culturală.

Emisiunea va fi transmisă în premieră la DC News. Aceasta va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol, cât şi pe Facebook şi YouTube. De asemenea, o puteți urmări duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

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