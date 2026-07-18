BCU „Carol I” a devenit un pionier în rândul bibliotecilor din România în folosirea AI-ului

În perioada 16-17 iulie 2026, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a participat la cea de-a XVIII-a ediție a Conferinței Internaționale „Slove Muscelene”, un eveniment de prestigiu desfășurat la Câmpulung Muscel – Băile Bughea, dedicat temei „Biblioteca, precursor al Inteligenței Artificiale”.

„În deschiderea lucrărilor, conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul general al BCU „Carol I”, a transmis un mesaj de felicitare doamnei prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România (AOȘR), pentru implicarea în organizarea evenimentului, apreciind parteneriatul dintre cele două instituții.

Prelegerile în plen și sesiunile de comunicări au adus laolaltă reprezentanți de seamă ai mediului academic, cultural și diplomatic, precum acad. Florin Filip din partea Academiei Române, Elena Pintilei, directorul general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, Carmen Mihaiu, directorul Bibliotecii Naționale a României, alături de manageri ai bibliotecilor județene, printre care Dragoș Neagu, prof. univ. Agnes Erich și Daniel Nazare. Dezbaterilor li s-au alăturat, de asemenea, prof. Răzvan Rughiniș din partea UPB și acad. Mihai Bădescu, precum și oaspeți internaționali de înaltă ținută, precum E.S. Enkeleda Baduni Mërkuri, Ambasadorul Republicii Albania în România, prof. Emmanouel Garoufallou de la International Hellenic University și Venera Alliaj de la Universitatea „Aleksandër Moisiu” din Albania.

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi a subliniat că este esențial ca instituțiile să se adapteze la cerințele erei digitale și să integreze inteligența artificială în fluxurile operaționale și să își recalibreze serviciile pentru noul stadiu al cunoașterii umane din care AI a devenit o parte integrantă. Inteligența artificială reprezintă un instrument strategic pentru dezvoltare însă utilizarea sa impune discernământ și responsabilitate. În consecință, tehnologia este menită să potențeze expertiza umană printr-o relație de complementaritate, o paradigmă în care oamenii și inteligența artificială vor construi împreună. Este importantă dezvoltarea unui model AI european care să asigure suveranitatea digitală a continentului protejându-i totodată identitatea culturală.„

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” a integrat module AI în fluxurile operaționale

„BCU „Carol I” a înțeles din timp această dinamică și a devenit un pionier în rândul bibliotecilor din România în folosirea AI-ului încă din luna septembrie a anului 2022. Într-o perioadă în care inteligența artificială abia creștea în popularitate, biblioteca folosea inteligența artificială pentru a genera ilustrația revistei De Spiritu et Anima (hyperlink). Astăzi, prin intermediul tehnologiei Open AI, biblioteca a simplificat gestionarea resurselor digitale pentru utilizatori și a eficientizat procesele de catalogare și administrare pentru bibliotecari. Pentru formarea noilor competențe, managementul BCU analizează programul The AI+ Library, dezvoltat de Straits Institute for Applied AI, considerat cel mai vast curriculum de AI aplicat din lume. Sub deviza „Applied AI is Useful AI”, acest ecosistem educațional oferă soluții dedicate universităților și guvernelor, acoperind 166 de profesii și 96 de abilități transferabile, demonstrând că tehnologia trebuie să fie un multiplicator al expertizei umane.

Pe lângă tematica tehnologică, agenda celor două zile ale conferinței a inclus o masă rotundă intitulată „Femeile - garant pentru educație, știință, cultură și diplomație”. La această dezbatere au luat parte reprezentanți de seamă ai spațiului public și juridic, printre care Narcis-Stelian Zărnescu, redactor-șef al Revistei Academiei Române „Academica”, E.S. Enkeleda Baduni Mërkuri, ambasadorul Republicii Albania în România, doamna deputat Alina Gorghiu, Ramona Mezei, directorul Bibliotecii Metropolitane București, Elena Pintilei, directorul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și Adelina Brad, barrister. Un reper istoric evocat a fost Sarmiza Bilcescu (1867-1935), o figură tutelară a emancipării, recunoscută drept prima femeie avocat din Europa și, totodată, prima femeie din lume care a obținut un doctorat în drept, un exemplu de curaj și excelență profesională pentru noile generații de lideri.”

„Bibliotecile au fost întotdeauna instituțiile care au organizat și au făcut accesibilă cunoașterea. Astăzi, într-o lume în care inteligența artificială schimbă modul în care producem, accesăm și interpretăm informația, această misiune dobândește o nouă dimensiune. Nu cred că viitorul aparține unei competiții între om și tehnologie, ci unei colaborări în care inteligența artificială completează expertiza umană, fără a o înlocui. La Biblioteca Centrală Universitară «Carol I» am ales să privim această transformare ca pe o oportunitate de dezvoltare și am integrat, încă din primii ani ai apariției acestor tehnologii, soluții bazate pe AI în activitatea noastră curentă,” a declarat conf. univ. dr. Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, prin intermediul unui comunicat.