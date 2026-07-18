Turcia, zguduită de un cutremur de 5 grade. Primele informații transmise de autorități

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur cu magnitudinea 5 a avut loc sâmbătă dimineață în districtul Battalgazi, din provincia Malatya, situată în sud estul Turciei. Seismul a fost resimțit și în mai multe provincii din apropiere, însă autoritățile au anunțat că nu există informații despre victime sau pagube materiale.

Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor, AFAD, a transmis că echipele de intervenție au verificat situația din teren imediat după producerea seismului.

„Nicio situaţie problematică nu a fost semnalată după seismul de magnitudine 5 produs la ora 06:20 (30:20 GMT n.r.) în districtul Battalgazi, în provincia Malatya, şi resimţit în provinciile Malatya, Elazig, Adiyaman, Tunceli şi Sanliurfa. Echipele noastre continuă să-şi desfăşoare activitatea în teren”, a precizat AFAD, conform Agerpres.

Ministrul turc al Mediului și Urbanizării, Murat Kurum, a anunțat că, până în acest moment, nu au fost identificate efecte negative provocate de cutremur, însă verificările continuă.

„Nu am constatat nicio evoluţie negativă dar evaluăm toate semnalele”, a afirmat la rândul său pe platforma X ministrul turc al Mediului şi Urbanizării, Murat Kurum.

Provincia Malatya se află într o zonă cu activitate seismică ridicată. În anul 2023, sud estul Turciei a fost lovit de un cutremur devastator care a provocat moartea a peste 53.000 de persoane și a distrus numeroase orașe din regiune.