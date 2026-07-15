SUA anunță o nouă serie de atacuri asupra Iranului. CENTCOM spune că au fost vizate capacități militare din Strâmtoarea Ormuz

Iranul amenință Israelul. FOTO: Agerpres

Armata Statelor Unite a anunțat miercuri lansarea unei noi serii de atacuri asupra Iranului. Este a doua operațiune militară desfășurată în aceeași zi, potrivit AFP.

„Atacurile vizează capacităţi militare iraniene folosite pentru a ameninţa navele care tranzitează liber prin Strâmtoarea Ormuz”, a precizat Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

Potrivit armatei americane, loviturile au avut ca obiectiv infrastructura militară despre care Washingtonul susține că este folosită pentru amenințarea traficului maritim din regiune.

Prima operațiune a durat aproximativ 90 de minute

În cadrul primei misiuni, începută la ora 11:30 GMT, forțele americane au desfășurat un atac care a durat aproximativ o oră și jumătate. Au fost utilizate muniții de precizie împotriva sistemelor de apărare de coastă, a depozitelor de rachete de croazieră și a rampelor de lansare aflate pe insula Greater Tunb, situată în Golful Persic.

Statele Unite desfășoară de o săptămână noi bombardamente asupra Iranului. Washingtonul acuză autoritățile iraniene că au încălcat memorandumul de înțelegere privind încetarea ostilităților, după atacurile asupra mai multor nave comerciale care au avut loc în zona Strâmtorii Ormuz.