A început parada de 14 iulie din Franța, ultima la care Emmanuel Macron participă ca președinte VIDEO

Președintele francez Emmanuel Macron, alături de militari în timpul paradei de Ziua Franței, 14 iulie 2026. Sursa foto: Agerpres

Parada militară de Ziua Națională a Franței a început, marți, la Paris, în prezența a zeci de lideri internaționali. La eveniment participă și președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

A început parada militară de 14 iulie din Franța, având ca temă principală sprijinul european pentru Ucraina. La eveniment participă avioane militare din 11 țări europene și aproximativ 500 de militari din Coaliția de Voință („Coalition of the Willing”), grupul de state care s-au angajat să contribuie la securitatea Ucrainei după încheierea războiului, potrivit France24.

Ultima paradă pentru președintele Macron

Emmanuel Macron găzduiește, pentru ultima dată ca președinte al Franței, aproximativ 30 de șefi de stat și de guvern. El își încheie oficial al doilea și ultimul mandat în mai 2027. Evenimentul dorește să transmită un mesaj de unitate și de consolidare a capacităților de apărare ale Europei.

Liderii europeni, prezenți la Paris

Președintele Nicușor Dan participă, de asemenea, la paradă alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

La eveniment este prezent și omologul ucrainean Volodimir Zelenski alături de ceilalți lideri invitați.

De la stânga la dreapta: Sebastien Lecornu, premierul francez, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prima doamnă franceză Brigitte Macron, Olena Zelenski, soția lui Volodimir Zelenski

Record de participare a militarilor

Militari ucraineni defilează pe Champs-Élysées, iar piloți ucraineni instruiți în Franța zboară la bordul a două avioane de luptă Mirage 2000B împreună cu piloți ai Forțelor Aeriene Franceze.

Pe teren, parada este deschisă de aproximativ 500 de militari din Coaliția de Voință. În aer participă aeronave din Germania, Regatul Unit, Croația, Polonia, Danemarca, Grecia, Suedia, Norvegia, Spania și Italia.

Ediția din acest an stabilește un record de participare, cu aproximativ 6.800 de militari care defilează, față de 5.810 anul trecut. Printre ei vor fi și soldați români.

În paralel, Franța se confruntă cu incendii de vegetație și cu al treilea val de caniculă din acest an. Din acest motiv, în unele regiuni, inclusiv la Paris, autoritățile au anulat tradiționalele focuri de artificii și balurile pompierilor, însă spectacolul cu drone de la Turnul Eiffel a fost menținut și a avut loc în seara precedentă.