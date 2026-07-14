Explozii puternice la Kiev, după un nou atac cu rachete balistice rusești

Atac în Ucraina. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Mai multe explozii au fost auzite marţi la scurt timp după miezul nopţii în Kiev, după ce forţele aeriene au avertizat că mai multe rachete se apropie.

O serie de explozii s-au auzit marţi, la puțin timp după miezul nopţii, în capitala Ucrainei, Kiev, după ce forţele aeriene au avertizat că spre oraş se îndreaptă mai multe rachete, a transmis un jurnalist AFP aflat la faţa locului.

Vitali Kliciko: Inamicul atacă Kievul cu rachete balistice

"Sistemele de apărare antiaeriană sunt în acţiune în capitală. Inamicul atacă Kievul cu rachete balistice", a indicat primarul Vitali Kliciko pe Telegram.

Incendii au izbucnit în cartierul Holosiivski, în sudul Kievului, conform acestei surse.

Șase explozii în Kiev

Sirenele de alertă aeriană au început să sune în capitală înainte ca şase explozii să fie auzite, a constatat AFP la faţa locului.

Acest atac survine în timp ce ţările din "Coaliţia de voinţă", aliate ale Kievului, s-au reunit luni la Paris pentru a-şi amplifica ajutorul acordat Ucrainei şi pentru a accentua presiunea asupra Moscovei.

Cu acest prilej, nouă ţări europene au creat o coaliţie "pur defensivă" destinată dezvoltării de "capacităţi antibalistice" în Europa care îi lipsesc cu desăvârşire astăzi Kievului în faţa atacurilor aeriene ale Rusiei.

"Este o zi istorică pentru noi toţi", a salutat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ce nu încetează să solicite mai multe mijloace de apărare aeriană în faţa rachetelor balistice şi hipersonice ruseşti care se abat zilnic asupra ţării sale.

Kievul, ţinta unor lovituri masive

Din luna iunie, Kievul este ţinta unor lovituri masive făcute cu un număr în creştere de rachete, în special balistice, mai rapide şi mai complexe de interceptat.

În timpul unui bombardament rusesc de o amploare inedită, în noaptea de 1 spre 2 iulie au fost omorâte 30 de persoane, aminteşte AFP, potrivit Agerpres.

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