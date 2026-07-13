„Poliția” sandvișurilor provoacă revoltă pe plajele din Italia: Marea e un bun comun și nu trebuie să devină un lux / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @rawpixel.com

Un copil care a mâncat un sandviș adus de acasă a declanșat cea mai recentă dispută legată de stațiunile private de pe litoralul Italiei.

Pe măsură ce se apropie ora prânzului la Il Tirreno, un club de plajă privat din Montalto di Castro, pe coasta regiunii Lazio, Beatrice Bordo, așezată la umbra unei umbrele albastre, desface o felie de pizza, relatează The Guardian. Pachetul cu mâncare adus de acasă, cunoscut în Italia sub denumirea de pranzo al sacco, a devenit cel mai nou motiv de dispută într-o controversă mai veche legată de plajele private, după ce o femeie a fost mustrată pentru că a mâncat pe ascuns un sandviș pregătit acasă într-un club de plajă din regiunea Puglia.

Beatrice Bordo, care a închiriat două șezlonguri și o umbrelă pentru întregul sezon și intenționează să profite zilnic de locul ei pe plajă, spune că nu este impresionată de această regulă.

„Am plătit 850 de euro pentru întregul sezon și cheltuiesc bani la bar, pe cafea și înghețată. Nu se pot aștepta să plătesc până la 50 de euro pe zi pentru a lua masa la restaurantul lor. Nu este o obligație. Ei pot stabili regulile în clubul lor de plajă, iar eu voi face ce consider potrivit sub umbrela mea”, spune ea, conform sursei citate.

Beatrice Bordo este departe de a fi singura persoană nemulțumită de incidentul petrecut weekendul trecut în Vieste, un oraș din peninsula Gargano, în regiunea Puglia. Cazul a reaprins dezbaterea privind plajele private care ocupă o mare parte din litoralul Italiei.

Femeia aflată în centrul controversei, care, la fel ca Beatrice Bordo, plătise pentru șezlonguri și umbrelă, adusese pe ascuns sandvișuri pregătite acasă pentru ea și cei doi copii ai săi.

La nivel național nu există o lege care să interzică vizitatorilor cluburilor de plajă private să aducă alimente și băuturi din exterior. Totuși, administratorii acestor plaje își pot stabili propriile reguli, iar aceasta era situația și în Vieste.

„Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux”

Luca Pernice, jurnalist la Corriere della Sera, aflat întâmplător pe aceeași plajă, a povestit că femeia, pe nume Rosaria, a ascuns sandvișurile în partea de jos a genții.

Când a venit ora prânzului, ea i-a spus fiului său, care îi era foame, să mănânce aproape de malul mării, departe de privirile angajaților clubului de plajă. Planul nu a funcționat. Copilul a fost observat, iar Rosaria a fost atenționată că regulamentul interzice consumul alimentelor aduse de acasă.

„Este o situație obișnuită pe plajele de aici”, spune Pernice. „Oamenii nu vor să fie obligați să mănânce zilnic la restaurant. Mulți nu își permit acest lucru, așa că găsesc diferite soluții”.

Articolul publicat ulterior despre acest incident a provocat imediat controverse.

Nicola Ragno, președintele filialei locale a Assoturismo, organizația care reprezintă administratorii plajelor private, a declarat că pachetele cu mâncare „afectează imaginea” cluburilor de plajă. El susține că mulți turiști nu se limitează la un simplu sandviș.

„În cele mai multe cazuri vedem adevărate mese, cu paste, feluri principale, fructe, deserturi, băuturi și multe alte alimente”, a declarat Ragno pentru Corriere della Sera. „Acest lucru creează probleme legate de igienă, gestionarea deșeurilor și menținerea ordinii și complică serviciile pe care proprietarii le oferă după investiții importante și cu personal dedicat”.

Și Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia, a intervenit în această dezbatere.

„Nimeni nu vă poate împiedica să mâncați pe plajă alimente aduse de acasă”, a scris el pe Facebook și a reamintit de regulile în vigoare. „Costul șezlongurilor și al umbrelelor este deja foarte ridicat. Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux”.

Ponderea litoralului ocupat de plajele private

Ponderea litoralului ocupat de plajele private diferă de la o regiune la alta. În Sardinia este de aproximativ 20%, iar în Emilia Romagna și Liguria ajunge la aproximativ 70%. Cele mai multe dintre aceste plaje oferă și servicii de bar și restaurant.

În ultimii ani însă, tot mai mulți italieni au început să renunțe la aceste plaje din cauza prețurilor ridicate.

Potrivit organizației pentru protecția consumatorilor Altroconsumo, costul mediu pentru închirierea a două șezlonguri și a unei umbrele este cu 6% mai mare decât în 2025, iar în unele stațiuni creșterea ajunge la 16%.

La Il Tirreno, unde prețul este de 20 de euro pe zi, cu o ușoară majorare în weekend, tarifele sunt considerate printre cele mai accesibile din regiunea Lazio.