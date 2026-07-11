Cariera lui JD Vance și postura de „urmașul lui Trump” se decide în aceste zile. Cum reluarea războiului din Iran l-ar putea salva și nu îngropa definitiv

JD Vance, vicepreședintele SUA (s) și Donald Trump, președintele american (d). Sursa foto: Agerpres

Mai mult decât oricare alt politician, vicepreședintele JD Vance își are destinul politic legat de războiul cu Iranul.

Într-un moment în care lucrurile escaladează din nou iar armistițiul e ca și căzut, JD Vace, cel care conduce echipa de negociatori în urma căruia ar fi trebui să se ajungă la un acord, se află într-o postură politică dificilă în care își joacă inclusiv candidatura la alegerile prezidențiale din 2028.

Cu o opinie majoritară împotriva războiului în cadrul societății americane, JD Vace e cel care la începutul conflictului a dat asigurări că va fi unul care se va încheia rapid.

Și totuși, paradoxal, escaladarea și reluarea luptelor ar putea să îi salveze cariera.

Un editorial al celor de la Politico arată că consilierii și cercul apropiat al lui JD Vance sunt convinși că scepticismul arătat de vicepreședintele SUA încă din primul moment al negocierilor și îndoielile exprimate public cu privire la bunele intenții ale Teheranului vor fi cele care îl vor salva politic în cele din urmă.

Amintim că luna trecută, vicepreședintele JD Vance declara că nu are încredere că iranienii își vor respecta angajamentele. Cu toate acestea, el s-a deplasat în Elveția pentru a încerca, totuși, o negociere.

„Nu a fost neapărat o mișcare strategică din partea lui (n.r. - ca Vance să-și exprime scepticismul și neîncrederea în iranieni încă din prima secundă a negocierilor), dar a avut ca efect secundar poziționarea lui într-o lumină politică favorabilă”, a declarat un strateg politic republican care îl susține pe Vance și care, la fel ca alții, a dorit să își păstreze anonimatul, în discuția cu Politico.

„Dintr-o perspectivă strict politică, tot ce a contat a fost ca el să fie văzut făcând eforturi pentru a pune capăt războiului, rămânând în același timp loial și pe aceeași lungime de undă cu președintele”, mai arată strategul republican.

Poziția lui Vance ca actor central în negocieri, dar care și-a exprimat rezerve față de intențiile Iranului, îi permite să își asume meritele dacă discuțiile avansează și, în egală măsură, să spună „v-am spus eu” atunci când acestea bat pasul pe loc.

„Este o atitudine care îi aduce puncte în fața republicanilor care vor ca războiul să se încheie imediat, dar și în fața aripii mai dure, a „vulturilor” din partid, care preferă reluarea campaniilor de bombardament. Și, cel mai important pentru Vance și cei care îl susțin, acesta nu a lăsat nicio clipă impresia că nu îi e loial președintelui Donald Trump”, mai scrie sursa citată.

Cu toate acestea, destui republicani rămân sceptici că Vance va putea păcăli „legile” politice dacă războiul escaladează în Orientul Mijlociu iar el se va dovedi dezastruos pentru SUA.

Mai trebuie spus că în SUA prețurile la benzină s-au apropiat de 4 dolari pe galon imediat la anunțul veștii că armistițiul a eșuat. Prețul mediu pentru un galon a ajuns vineri la 3,88 dolari, potrivit AAA, inversând o tendință de scădere ce dura de câteva săptămâni.