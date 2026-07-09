Paradox în Franța. Două sondaje o dau pe Marine Le Pen favorită la prezidențialele din 2027, în ciuda condamnării

Lidera franceză de extremă dreaptă, Marine Le Pen

Lidera partidului Rassemblement National, Marine Le Pen, ar câştiga alegerile prezidenţiale din Franţa în pofida deciziei recente a unei curţi de apel care i-a menţinut verdictul de vinovăţie pentru deturnare de fonduri UE.

Președinta partidului Rassemblement National (RN, antiimigraţie, eurosceptic), Marine Le Pen, este în fruntea preferințelor electorale pentru alegereile prezidenţiale din Franţa din 2027 în pofida deciziei recente a unei curţi de apel ce i-a menţinut verdictul de vinovăţie pentru deturnare de fonduri UE, potrivit a două sondaje publicate joi, transmite Reuters.

Fotografie de moment privind alegerile prezidențiale din Franța

Până la primul tur de pe data 18 aprilie 2027 se pot întâmpla multe, iar cele două institute de sondare precizează că rezultatele prezentate joi nu sunt o prognoză, ci o 'fotografie' a intenţiilor actuale de vot ale electoratului francez.

Ambele sondaje sunt realizate de Ifop pentru postul LCI şi cotidianul Le Figaro, şi de Toluna Harris Interactive pentru posturile M6 şi RTL, o dau câștigătoare pe Le Pen atât în turul întâi cât şi în cel final de pe data de 2 mai, la fel cum o creditau şi majoritatea sondajelor înainte de pronunţarea verdictului.

Sondaje făcute după ce Marine Le Pen a anunțat că va candida la prezidențiale

Cele două sondaje au fost efectuate după ce lidera veterană a RN a transmis că va candida la viitoarele alegeri prezidenţiale, în urma hotărârii curţii de apel care a găsit-o vinovată de utilizarea abuzivă de fonduri UE pentru a plăti personalul partidului, dar i-a redus interdicţia de exercitare a drepturilor electorale, permiţându-i să candideze.

În sondajul Ifop, Le Pen conduce cu 36% din intenţiile de vot, în creştere faţă de sondajele din lunile anterioare care o creditau cu 32-34%.

Niciunul dintre contracandidaţii prezumtivi nu ar obţine peste 19% din voturi. Celelalte sondaje au arătat rezultate asemănătoare.

Cele două sondaje o dau câștigătoare pe Marine Le Pen, în turul decisiv

În turul decisiv, ambele sondaje publicate joi o dau învingătoare pe Marine Le Pen. În sondajul Harris Interactive, victoria cea mai strânsă ar fi împotriva fostului prim-ministru Edouard Philippe, un candidat de centru-dreapta, care are un scor de 49%, la o diferenţă aflată în marja de eroare a sondajului.

În ambele sondaje, Gabriel Attal, un alt fost prim-ministru sub preşedinţia lui Emmanuel Macron, este creditat cu 45% din intenţiile de vot în turul decisiv, în timp ce, dacă adversarul lui Le Pen ar fi Jean-Luc Melenchon (Franţa Nesupusă), acesta ar obţine doar circa o treime din voturi.

Reacţionând la ultimele două sondaje, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, vede în Marine Le Pen un 'candidat formidabil'. Socialiştii, la fel ca multe alte partide, consideră ruşinoasă candidatura liderei RN.

Marine Le Pen a contestat în apel sentinţa primită. Când se dă verdictul final

Marine Le Pen a contestat în apel sentinţa primită, iar Curtea de Casaţie, cea mai înaltă instanţă, a declarat că îşi propune să dea un verdict final înainte de alegeri.

Miercuri, la lansarea campaniei prezidenţiale, Marine Le Pen a fost întâmpinată cu urale, dar şi cu fluierături.

În timp ce strângea mâini în piaţa stradală La Fleche de pe Valea Loarei, în vestul Franţei, unii din cei prezenţi i-au strigat 'Dă banii înapoi!' şi 'La închisoare!', iar alţii au scandat 'Marine, preşedintă!', un semn al tensiunilor ce ar putea apărea.

Provocările cu care se va confrunta Le Pen

Un alt sondaj, făcut de institutul Elabe pentru BFM TV şi publicat miercuri, a subliniat câteva din provocările cu care se va confrunta Le Pen. Şapte din zece respondenţi nu au fost de acord cu declaraţiile ei potrivit cărora este nevinovată. Şi, chiar dacă o majoritate largă a votanţilor RN îi susţin decizia de a candida, 32% sunt de părere contrară.

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