Alexandra Zară, declarații de ultimă oră, după ce a fost demisă de Dragoș Pîslaru de la șefia ANPDPD

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Alexandra Zară, fiica lui Ovidiu Zară, a făcut declarații de presă după ce a fost demisă de Dragoș Pîslaru din funcția de președinte al ANPDPD.

Alexandra Zară, fiica lui Ovidiu Zară, a făcut declarații de presă după ce a fost demisă de Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD).

"În drum spre Caraș-Severin am primit telefonul ministrului Pîslaru care m-a anunțat că în cursul zilei de astăzi îmi va revoca mandatul, cu publicare în Monitorul Oficial, ceea ce la acest moment s-a și întâmplat, eliberarea mea din funcție a fost semnată de către premierul României.

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Alexandra Zară: Pîslaru m-a informat că motivul revocării mandatului meu este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare

M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul este lipsa informării dumnealui înainte cu privire la acțiunea din 30 iunie. Repet, m-a informat că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Am avut o discuție cu dumnealui chiar după revenirea mea în București, după procesul de relocare al persoanelor găsite în Bihor.

"Dacă l-aș fi informat aș fi săvârșit o infracțiune"

Am considerat firesc să am o discuție cu dumnealui pe acest subiect, pe lipsa informării, pentru că înțeleg că s-a simțit într-o postură inconfortabilă în momentul în care a aflat în dimineața acțiunii, însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT, structura centrală, și IGPR, direcția de investigații criminale, care mi-a fost adresată în calitate de reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în virtutea faptelor că organele de urmărire penală au identificat persoane cu dizabilități la fața locului și mi-a fost prezentată obligația de a păstra confidențialitatea cu privire la informațiile care mi-au fost aduse la cunoștință. De altfel, dacă l-aș fi informat aș fi săvârșit o infracțiune, infracțiune care este prevăzută de Codul Penal.

Cu toate acestea, în zilele următoare, întrebările din partea ministrului Pîslaru pe acest subiect au continuat. Am răspuns la aceste întrebări, inclusiv în scris și mi-am continuat mai departe treaba și angajamentul pe care mi l-am asumat în momentul în care am finalizat acest proces de relocare", a declarat Alexandra Zară.

Ulterior, fost șefă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a vorbit despre starea pacienților relocați.

"Beneficiarii din județele pe care le-am vizitat astăzi sunt în regulă. M-a interesat să știu în primul rând cum se simt, ce nevoi au și dacă mai este nevoie de măsuri suplimentare pentru a le asigura protecția corespunzătoare. M-a interesat inclusiv în raport cu personalul și cu reprezentanții direcțiilor generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, să clarificăm toate chestiunile care țin de situația medicală a beneficiarilor, de situația juridică, în speță dacă au sau nu reprezentanți legali, dacă au sau nu instituite măsuri de ocrotire și dacă s-a luat legătura cu acest persoane", a mai spus Alexandra Zară.

Reamintim că polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor. Ulterior, Viorel Paşca, liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, soţia acestuia şi cei trei fii ai lor au fost puși sub control judiciar, în urma unie decizii emise de Tribunalul Bucureşti. Aceaşi măsură s-a dispus şi pentru Delia Mioara Păcală, care conducea filiale şi organizaţii obşteşti în cadrul asociaţiei respective.

Conform DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, iar activitatea nu era desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.