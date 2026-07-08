Kremlinul, în corzi din cauza atacurilor Ucrainei: Peskov își pune speranțele în Turcia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Agerpres

Kremlinul spune că speră că Turcia poate convinge Ucraina să înceteze atacurile asupra infrastructurii de gazoducte.

Kremlinul a declarat miercuri că speră că Turcia şi alte state îşi vor putea folosi influenţa pentru a opri Ucraina să mai atace infrastructură energetică internaţională, transmit Reuters și Agerpres.

Rusia a acuzat mai devreme miercuri Ucraina de atacarea unei instalaţii - staţia de pompare Krasnodarskaia a concernului Gazprom - care deserveşte exporturile de gaz spre Turcia prin conducta Blue Stream.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a declarat miercuri reporterilor că atacul a fost 'foarte periculos' şi că Rusia ia măsuri pentru a minimiza pericolul unor astfel de lovituri.

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Cel puțin șapte persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri rusești asupra Ucrainei

De cealaltă parte, Rusia a lansat, în ultima săptămână, mai multe atacuri de amploare asupra capitalei ucrainene, Kiev, soldate cu zeci de victime. Numai în această lună, peste 50 de persoane și au pierdut viața în urma unei serii de atacuri cu rachete balistice și drone.

Cel puțin șapte oameni au murit în urma unor noi bombardamente rusești desfășurate în cursul nopții în mai multe regiuni ale Ucrainei, au anunțat autoritățile, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, programată în marja summitului NATO de la Ankara.