Trump, noi critici la adresa NATO și Spaniei la Ankara: „Nu vreau afaceri cu ei” / Update: Reacția Guvernului de la Madrid

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump și-a exprimat, miercuri, din nou nemulțumirea față de NATO, la summitul de la Ankara. Mai mult, președintele american i-a ordonat secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să înceteze toate schimburile comerciale cu Spania.

Update - Guvernul spaniol a dat asigurări miercuri că primeşte cu "calm şi normalitate" noile acuzaţii la adresa Spaniei din partea preşedintelui american Donald Trump, care, pe marginea summitului NATO de la Ankara, a spus că ţara iberică "este o cauză pierdută" şi a solicitat ruperea tuturor relaţiilor comerciale.

Madridul reacționează după atacul lui Trump: Avem o relație excelentă cu Statele Unite

În urma acestor declaraţii, surse din cadrul guvernului spaniol au evidențiat că Spania menţine o relaţie socială, culturală şi economică excelentă cu Statele Unite ale Americii şi nu are nicio intenţie ca acest lucru să se schimbe.

În plus, sursele au subliniat că Uniunea Europeană este o uniune în care niciun stat membru nu poate fi singularizat, precum a precizat Comisia Europeană în mai multe rânduri.

Acesta este răspunsul pe care guvernul de la Madrid l-a dat şi cu luni în urmă, după ameninţarea lui Trump de a suspenda relaţiile comerciale cu Spania, după ce aceasta a fost singura ţară NATO care a refuzat să se angajeze să îşi majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB.

Prin acest răspuns, guvernul spaniol a dorit să clarifice, şi reiterează acum, faptul că SUA nu pot rupe relaţiile comerciale cu Spania, pentru că această relaţie se extinde la întreaga Uniune Europeană.

Madridul îl contrazice pe Trump: Statele Unite au surplus comercial în relația cu Spania

De asemenea, Executivul spaniol subliniază că Statele Unite au un surplus comercial cu Spania, ceea ce înseamnă că beneficiază de această relaţie, şi că legăturile economice sunt create de companii private, nu de guverne.

În acest sens, guvernul spaniol insistă că relaţia bilaterală dintre Spania şi Statele Unite este benefică pentru ambele ţări, atât în sectorul comercial, cât şi în cel al apărării.

Știrea inițială: Trump, noi critici la adresa NATO și Spaniei la Ankara: „Nu vreau afaceri cu ei”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, la smmitul de la Ankara, că este nemulțumit de NATO și consideră că Statele Unite au fost tratate incorect în cadrul Alianței. De asemenea, liderul de la Casa Albă a anunțat că i-a cerut secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, să suspende toate schimburile comerciale cu Spania, pe care a catalogat-o drept un „partener teribil” în NATO.

"Nu vreau afaceri cu ei" (cu Spania - n.red), a insistat preşedintele american, potrivit Reuters.

Cu privire la NATO, preşedintele american a declarat că nu este încântat de NATO din cauza Groenlandei şi a Iranului.

Trump, la summitul de la Ankara: "Groenlanda este o mare problemă pentru noi"

"Groenlanda este o mare problemă pentru noi", a insistat Trump, după ce în ajun a afirmat că acest teritoriu semiautonom danez ar trebui să fie controlat de SUA, nu de Danemarca.

Donald Trump a primit miercuri replica premierului danez Mette Frederiksen, care a reiterat că "Groenlanda nu este de vânzare".

Ce a spus Trump despre liderii iranieni

În privinţa memorandumului de înţelegere cu Iranul, care viza încetarea ostilităţilor din Orientul Mijlociu, preşedintele american a declarat: "cred că e terminat".

"Nu vreau să am de-a face cu ei, sunt oameni bolnavi", a declarat Trump despre liderii iranieni, în contextul în care Statele Unite au atacat peste 80 de ţinte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit şi Bahrain.

Sancțiuni economice reinstaurate de SUA asupra petrolului Iranian

De asemenea, Washingtonul a reinstaurat sancţiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părţi se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înţelegere, semnat pe data de 17 iunie 2026, pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.

Donald Trump a vorbit alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, înaintea summitul alianţei de la Ankara.

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