Prima reacție a lui Lionel Messi, după ce Argentina a reușit remontada cu Egiptul

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Lionel Messi remarcă parcursul dificil al Argentinei către sferturile de finală ale Cupei Mondiale din America de Sud.

Lionel Messi, vedeta şi căpitanul Argentinei, a fost vizibil emoţionat după victoria dramatică în faţa Egiptului (scor 3-2), marţi la Atlanta, subliniind că echipa sa a trebuit să lupte din greu pentru a avansa în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026.

"Am suferit mult din nou, dar ei bine, aceasta este Cupa Mondială şi toate meciurile sunt la fel, foarte strânse", a spus Messi, care a marcat golul egalizator al argentinienilor (2-2), la doar câteva minute de final, după ce campioana mondială en titre a fost condus cu 2-0 până în minutul 79.

Atacantul lui Inter Miami şi-a exprimat, de asemenea, uşurarea după această victorie şi fericirea faţă de modul în care ea a fost obţinută: "A devenit greu la 0-2 şi a fost foarte incitant să putem întoarce situaţia".

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"Nu este uşor să revii de la scorul de 0-2, dar acest grup nu renunţă niciodată şi continuă să încerce până la sfârşit', a subliniat Messi, care a ratat un penalty în prima repriză şi, graţie golului de marţi, este acum golgheterul solitar al CM 2026, cu opt reuşite.

"Ceea ce a făcut acest grup astăzi în această fază eliminatorie este incredibil', a adăugat el, mulţumindu-le fanilor pentru sprijinul lor neclintit şi arătându-şi concentrarea asupra ultimei părţi a turneului.

Messi fusese deja cheia în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Capului Verde, în care a marcat primul gol al întâlnirii şi apoi a orchestrat jocul echipei în timpul unui meci care s-a încheiat cu 3-2 în prelungiri.

Marţi, Messi, care a împlinit recent 39 de ani şi a devenit golgheterul all-time al Cupei Mondiale, a jucat întregul meci şi a fost vital pentru revenirea Argentinei, care va înfrunta Elveţia în sferturile de finală.