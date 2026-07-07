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Explozie auzită la Damasc, Siria, în apropierea hotelului unde a fost cazat Macron

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iul 2026
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emmanuel macron presedintele frantei
Emmanuel Macron, președintele Franței. Foto: Agerpres

O explozie a fost auzită marţi dimineaţă în capitala Siriei, Damasc, unde preşedintele Franței Emmanuel Macron a început o vizită istorică.

O explozie a fost auzită marţi dimineaţă în Damasc, capitala Siriei, acolo unde preşedintele francez Emmanuel Macron a început o vizită considerată istorică, pentru că este prima a unui lider occidental important de la venirea la putere în Siria a unei coaliţii islamiste, transmit AFP şi Reuters.

Fum observat în apropierea hotelului unde a fost cazat Emmanuel Macron la Damasc

Martori au văzut fum ridicându-se dintr-o zonă apropiată de hotelul unde Emmanuel Macron a petrecut noaptea, în centrul Damascului, şi de unde a plecat în cursul dimineţii pentru întrevederi la palatul prezidenţial.

Măsuri sporite de securitate în urma incidentului 

Străzile au fost închise şi au fost instituite măsuri de securitate după explozie. Emmanuel Macron este primul lider important al UE care întreprinde o vizită la Damasc după înlăturarea preşedintelui sirian Bashar al-Assad.

Vezi și - Emmanuel Macron apare, din nou, cu un accesoriu care a stârnit controverse, la întâlnirea cu sultanul Omanului / video

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