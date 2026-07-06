Cum poți "slăbi" peste noapte. Secretul nutriționistului Mihaela Bilic

Imagine cu nutriționistul Mihaela Bilic. Foto: Agerpres

Nutriționistul Mihaela Bilic spune că poți "slăbi" peste noapte dacă știi unele secrete.

Nutriționistul Mihaela Bilic a divulgat un secret de "slăbit" peste noapte.

"Nu vreau să vă necăjiți că a venit vara și v-a găsit cu mai multe kilograme decât vă doreați. Există o soluție rapidă și eficientă de a “slăbi”peste noapte: haine cu un număr mai mari! Sau mai bine spus haine pe măsura voastră reală, nu cea la care ați dori sa fiți.

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Nu e o noutate ce vă spun, s-a observat ca femeile au tendința să-și cumpere haine fixe, care le strâng și în care abia intră, pe principiul "vreau să mai slăbesc puțin"… Și în așteptarea acestui slăbit, arată în majoritatea timpului de parcă s-au îngrășat! De vină sunt și hainele prost alese.

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Mihaela Bilic: Uitați de obsesia lui 38!

Vă invit să faceți această încercare: sigur aveți în dulap haine care au o măsură în plus, uitați de obsesia lui 38! Alegeți un tricou care nu e mulat, care nu se lipește de corp - ceea ce voi numiți colăcei de grăsime, poate fi doar piele lipsită de tonus, care arată inestetic. Luați o rochie dreaptă în loc de una strânsă pe talie si renunțați câteva zile la blugii pe care abia îi închideți. Nici nu vă dați seama ce efect terapeutic vor avea remarcile de genul "parcă ai mai slabit"!

Nu e vorba de trișat, nici de abandonat cura de slăbire. E vorba de a trăi acum și a te bucura de prezent, de a accepta un 42 real, de a fi mai puțin nemulțumită de tine. Și va veni și vremea lui 38! Acordați un zâmbet verii din haine care flutură pe voi, e așa bine să poți respira în voie!", a scris Mihalea Bilic pe pagina sa de Facebook.